Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden caz dersi! Caz müziğinin Türkiye’deki önemli isimlerinden Ece Göksu, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Can Çankaya, Kağan Yıldız ve Berke Özgümüş’ün bir araya gelerek oluşturdukları Caz Kampı geçtiğimiz yıl büyük ilgi görmüştü. Bu sene de Engin Recepoğulları ve Bilal Karaman’ın da katıldığı, ikinci kez düzenlenecek olan kamp, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum Gümüşlük Festival Merkezi’nde gerçekleştirilecek