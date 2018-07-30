Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden caz dersi!
Caz müziğinin Türkiye’deki önemli isimlerinden Ece Göksu, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Can Çankaya, Kağan Yıldız ve Berke Özgümüş’ün bir araya gelerek oluşturdukları Caz Kampı geçtiğimiz yıl büyük ilgi görmüştü. Bu sene de Engin Recepoğulları ve Bilal Karaman’ın da katıldığı, ikinci kez düzenlenecek olan kamp, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum Gümüşlük Festival Merkezi’nde gerçekleştirilecek
5 gün boyunca sürecek Caz Kampı kapsamında profesyonel, öğrenci, amatör ya da caz müziğine gönül vermiş katılımcılar enstrüman/vokal çalışmaları, atölye çalışmaları, teori, solfej ve doğaçlama gibi çalışmalarda yer alırken aynı zamanda bu önemli isimlerle bir arada konser verme imkanı bulacaklar.
7 Eylül akşamı katılımcılar Off Gümüşlük’te Caz Kampı’nın final konserinde sahnede olacaklar.