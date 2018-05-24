İspanya'da yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi´nde (INC), fındık üreten ülkeler ilk tahminlerini açıkladı. Buna göre başta Türkiye olmak üzere ülkelerin toplam üretiminin 955 bin ton olacağı tahmin edildi.

640 BİN TONLUK BEKLENTİ

Dünya fındık üretiminin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye´nin ise 2018 rekoltesi 640 bin ton olarak belirtildi. Fındık çotanaklarının sayımı yöntemiyle yapılan rekolte tahminine göre fındık üreten ülkeler ve tahmini rekolteleri şöyle belirlendi:

HANGİ ÜLKE NE KADAR FINDIK ÜRETİYOR?

"Türkiye 640 bin ton, İtalya 108 bin ton, Gürcistan 35 bin ton, Azerbaycan 54 bin ton, ABD 40 bin ton, Şili 22 bin ton, İspanya 14 bin 500 ton, İran 11 bin ton, Çin 8 bin ton, Fransa 4 bin ton, diğerleri 18 bin 500 ton."

1 MİLYON 141 BİN TONLUK İHRACAAT

INC´de yapılan değerlendirmede 186 bin tonluk fındığında geçen yıldan stok şekliyle devir edileceği piyasada, toplamda 1 milyon 141 bin tonluk bir fındık rekoltesi ile ticaret yapılacağı da bildirildi.

2017'DE REKOLTE 750 BİN TONDU

INC´ye sunulan raporda 2017 fındık rekoltesinin ise 750 bin tonu Türkiye´de olmak üzere yaklaşık 1 milyon 100 bin ton olarak gerçekleştiği vurgulandı.

60 ülkeden yaklaşık bin 500 kişinin yer aldığı INC kongresine, Karadeniz ile İstanbul Fındık ihracatçıları Birlikleri Başkanları Edip Sevinç ile Ali Haydar Gören´in yanı sıra Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk ile fındık ihracatçıları katıldı.





Aleyna BAYRAM / TRABZON,(DHA)