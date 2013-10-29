Türkiye'nin gururu Yeni Ford Transit Connect; Hong Kong'da taksi görevine başladı.



Yeni Ford Transit Connect Hong Kong’da taksi görevine başladı. Ford Transit York, Chicago, Miami ve Los Angeles gibi hizmet verdiği yerlerin yanına Hong Kong’u da ekledi.

Aracın kalbinde ise yeni motor olarak sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan 2.5 litre bir motorunda yer alacağı biliniyor. 5 kişilik oturma düzeni sunan model bagaj alanı olarakda oldukça cömert olacağının sinyallerini veriyor.