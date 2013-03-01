Türkiye'nin ilk çocuk müzesini, Mamak’ta Kartaltepe Kentpark Projesi’nin içerisinde, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda kuracaklarını anlatan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin ve şehirlilik bilincinin başlangıcının çocuklarla olacağına inanıyoruz. Şehirler, çocuklarımızı gözardı etmeden, özellikle onlara uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Şehirlilik bilincinin de çocuklardan başlaması gerekiyor. Bu müze projemizle çocuklarımız yaşadığı o süreçleri, belli bir yaşa geldikten sonra da görme ve uygulama şansını bulmuş olacaklar. Anne babalarıyla büyükbaba ve büyükanneleriyle gelecekleri, vakit geçirebilecekleri, çocukluklarını fiili olarak yaşayabilecekleri bir alan olacak." TEMMUZ AYINDA KAPILARINI AÇIYOR



Akgül, müzenin Temmuz ayında kapılarını açacağını, burada bir çocuk tiyatrosunun da bulunacağını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de üniversitenin köklü, gelenekleri olan ve tarihi değerlerine bağlı bir üniversite olduğunu ifade ederek, bu bağlamda üniversitenin kapılarını halka açarak bütünleşmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ankara’nın müzeler kenti olarak yerini alması ve gerçek anlamda bir kültür başkenti olması gerektiğini savunan İbiş, bu kapsamda, Ankara Üniversitesi’nin üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Akgül ve İbiş, çocuk müzesinin kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı. Akgül ve İbiş daha sonra müzede sergilenecek oyuncaklardan bazılarını inceledi.

AA





