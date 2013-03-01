Türkiye'nin ilk çocuk Müzesi Ankara'da açılacak!
Türkiye'nin ilk çocuk müzesinin kurulması için Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesi arasında protokol imzalandı
Türkiye'nin ilk çocuk müzesini, Mamak’ta Kartaltepe Kentpark Projesi’nin içerisinde, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda kuracaklarını anlatan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, şunları kaydetti:
Akgül, müzenin Temmuz ayında kapılarını açacağını, burada bir çocuk tiyatrosunun da bulunacağını söyledi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de üniversitenin köklü, gelenekleri olan ve tarihi değerlerine bağlı bir üniversite olduğunu ifade ederek, bu bağlamda üniversitenin kapılarını halka açarak bütünleşmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Ankara’nın müzeler kenti olarak yerini alması ve gerçek anlamda bir kültür başkenti olması gerektiğini savunan İbiş, bu kapsamda, Ankara Üniversitesi’nin üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından, Akgül ve İbiş, çocuk müzesinin kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı. Akgül ve İbiş daha sonra müzede sergilenecek oyuncaklardan bazılarını inceledi.
AA