Yandex Navigasyon, yaptığı analizle yaz döneminde en çok rota oluşturulan tatil bölgelerini ortaya çıkardı. Analizde en popüler 10 tatil bölgesinden 7'sinin Ege ve Akdeniz bölgelerinde olduğu belirlendi. Ayrıca İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Şile ve Karasu’nun yanı sıra Marmara Denizi’ne kıyısı olan Şarköy de kullanıcıların en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer aldı.

EN POPÜLER TATİL BÖLGELERİ EGE VE AKDENİZ'DE

2017 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatili dönemlerinde, kullanıcıların seyahat verilerinin dikkate alındığı araştırmalarda, en popüler tatil bölgeleri belirlendi. Analize göre Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 10 tatil bölgesinin 4’ü Ege’de yer alıyor. Marmaris, Bodrum, Ayvalık ve Çeşme bölgeleri doğal güzellikleriyle tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise turizm cenneti Antalya’ya bağlı olan Manavgat, Muratpaşa ve Alanya bölgeleri, en yoğun rota oluşturulan bölgeler olarak dikkat çekiyor. En popüler 10 tatil bölgesi listesinde ayrıca İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Şile ve Karasu’nun yanı sıra Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Şarköy yer alıyor. Seyahati seven İstanbullular, en çok çabuk ulaşabildikleri Şile’ye rota oluşturuyorlar. Analize göre İstanbulluların yaz aylarında tatil için ikinci tercihi ise Bodrum oluyor. Ankaralılar çoğunlukla Antalya başta olmak üzere güney sahilindeki tatil yerlerine seyahat ediyorlar. Antalyalılar ise yaşadıkları bölgeden çok uzaklaşmadan Manavgat’a ve Alanya’ya gitmeyi tercih ediyorlar. Bursalılar çoğunlukla Ege’nin farklı bölgelerine giderken, İzmirlilerin yaptığı her 5 yolculuktan 1’i Çeşme’de noktalanıyor.

İHA