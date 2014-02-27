"Türkiye'yi Sarsan Cinayetler", ülkemizin en uzun yazı dizilerinden biriydi. Kitaba konu olan cinayetler ülke gündemini uzun süre meşgul etmiş, duruşmalarına halk bir eğlence yerine gider gibi gitmişti.



Bu kitapta eski İstanbul'un eğlence hayatından mafya babalarının şaşkınlık verici yaşantılarına uzanan, ihtiras, tutku, aşk, ihanet, sapkınlık ve intikam dolu cinayetler bulacaksınız. Bergen'den İnci Baba'ya, Salacak Canavarı'ndan Sevda Tepesi'ndeki âşıklara kadar yüz yıl öncesinden günümüze gelen suç tarihimizin sarsıcı, kan dondurucu ve kimi zaman hüzün verici taraflarına şahit olacak; gizemli evlere konuk olacaksınız.



Mehmet Çelik'in cinayetlerin "insan" tarafına eğildiği yazılarda hem insanı hem ülkeyi daha iyi anlayacak, kitabı yazarın naif ve akıcı üslubuyla bir solukta okuyacaksınız.

Destek Yayınları / Araştırma Dizisi