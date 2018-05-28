Türkler dünyaya, Avrupalılar Türkiye’ye Hapimag ile bağlanıyor

Gelir ve turist sayısında bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan turizm sektörüne İsviçre'den de destek gelmeye devam ediyor. Ege Bölgesi’nin en büyük oteli olan Hapimag Sea Garden’ı da bünyesinde bulunduran İsviçreli Hapimag Grubu, 2018 yılında da tesisin ortak alanlarına 10 milyon TL yatırım yaptı. Sea Garden’ın Türkiye’ye gelişinin 25. yılı nedeniyle gazetecilerle şirketin genel merkezinin bulunduğu İsviçre’de bir araya gelen Hapimag CEO’su Hassan Kadbi, "Hapimag olarak 2017 yılında tüm dünyadaki organizasyonlardan yaklaşık 200 milyon Euro operasyon geliri elde ettik. Hapimag’in gelirlerinin yüzde 10’u Hapimag Sea Garden Bodrum’dan geliyor” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE GÜVENLİK SORUNU YOK"

Türkiye’deki siyasi gündemin turizmi olumsuz etkilemediğini belirten Kadbi, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin herhangi bir güvenlik sorunu yok ve biz Hapimag olarak Türkiye’ye güveniyoruz. Bu güvenimizi tesisimize her yıl yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz. Türkiye'ye girme kararını 1993 yılında kriz yaşanırken aldık ve 1994 yılında Bodrum'daki tesisi tamamlayarak hizmete açtık. Dünyadaki 130 bin üyemize de Türkiye'ye güvenle gidebileceklerini söylüyoruz. Tüm dünyada üyelik sistemiyle çalışan Hapimag'in Bodrum tesisinin farkı üye olmayanların da kullanımına açık olan bir otel bölümünün bulunması... Bu da Bodrum'un sistem içindeki en özel lokasyon olmasını sağlıyor.”

"DÖVİZ ARTIŞI FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR"

Sektörün 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptığını ve geçen yıl 32 milyon olan turist sayısının bu yıl 40 milyonu aşmasını beklediklerini anlatan Kadbi, “Geçen yıl 26 milyar dolar olan turizm gelirinin ise 32 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bir başka anlatımla geçen yıla göre 6 milyar dolar daha ülkeye kazandırmış olacağız. Dolardaki artışı ihracatta olduğu gibi turizm sektöründe de fırsata çevirebiliriz” açıklamasını yaptı.

BİN 400 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Turizm sektöründe sigortalı çalışan 1 milyon 200 bin kişiye dolaylı istihdam da eklendiğinde 3.5 milyon kişiye iş sağlandığını vurgulayan Kadbi, “Turizmde gelir ve turist sayısını yüzde 25 olarak artacağını hesaplıyoruz. İstihdamda yüzde 10 artış olması durumunda bile 300 bin kişiye ek iş sağlanacak. İşe çok ihtiyaç duyulan bu zor dönemde 300 bin kişiye daha iş aş sağlayabilecek olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Hapimag olarak tesislerimizin tamamında yaklaşık 1.400 çalışanımız var. Bu rakam yaz sezonlarında 2.000’e yükseliyor. Bodrum'da ise yazın 500 kışın ise ortalama 200 kişi istihdam ediliyor” dedi.

PAYLAŞIM EKONOMİSİNİN DÜNYADAKİ ÖNCÜSÜ

İsviçreli Hapimag Grubu teknolojinin gelişmesi ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle hayatımıza giren 'paylaşım ekonomisi' kavramının dünyadaki öncülerinden... 1963 yılında kurulan Hapimag'ın kuruluş amacı: kişilere ait tek bir yazlık daire yerine onlara farklı alternatifler yaratmak. Bugün Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 16 ülkede 60 tesisi bulunan Hapimag'te kullanılan üyelik sistemi ile kişiler Hapimag'e belli bir yıllık ücret karşılığında üye oluyor ve her üye olduğu yıl karşılığında ise 60 puan kazanıyor. Misafirler bu 60 puanı gitmek istedikleri ülkede bulunan Hapimag tesislerinde kullanabiliyor. Kazanılan puanların kaç günlük bir tatile denk geldiği ise seçilen tesisin hangi ülkede, hangi mevsimde seçildiğine göre değişiklik gösteriyor. Hapimag misafirleri birlikte yatırım yaparak birlikte kullanıyor. Hapimag'in tüm dünyada 130 bin üyesi, 2 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

'KONAKLAMA SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hapimag Resort Sea Garden Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol: “Kapasite olarak Ege Bölgesi’nin en büyük turizm tesisi olmamızın yanı sıra 1700 yatak kapasitesiyle Hapimag Grubu'nun içerisinde yer alan en büyük tesis de bizimkisi. Bodrum'daki tesisimizde yıllık 220 bin gece konaklama gerçekleşiyor. Bu da 40 bin kişi ağırladığımız anlamına geliyor. Bu yıl ki hedefimiz bu sayıyı yüzde 10 oranında artırmak. Kültür turlarının çeşitliliği, su sporları alanında yarattığımız fark ve hizmet kalitemiz Bodrum'un yabancı turistler tarafından tercih edilme oranını artırıyor. Türkiye'ye gelen misafirlerimiz mutlaka bir kez daha geliyor."

40 BİN MİSAFİRE ZEYTİNYAĞI ÜRETİLİYOR

Tesis bünyesinde yıllık 115 bin metreküp su denizden arıtılarak, 200 dönüme yakın yeşil alanın sulanması için kullanılıyor. Kullanım suları arıtılarak elde edilen su ile de bahçe ve çevre için günde 550 ton sulama yapılıyor. Otelde yapılan yemeklerin çoğunda ise tesiste bulunan serada yetişen organik bitkiler kullanılıyor. Tesisteki bitkiler ise budandıktan sonra bekletilerek gübre ve organik malzeme olarak bahçede kullanılıyor. Ayrıca Hapimag'e ait olan 17 dönüm zeytinlikten 40 bin misafir için kullanılan zeytinyağı üretiliyor.

"TÜRKİYE TEKNOLOJİYİ KULLANMA KONUSUNDA ÇOK İLERİ SEVİYEDE"

Hapimag CEO’su Hassan Kadbi, “Yakın gelecekte müşterileri çekebilmenin en avantajlı yolu dijital platformlar. Bu nedenle dijitalleşme konusunda daha çok mesafe kat etmek gerekiyor. 3.kuşağı Hapimag ile buluşturmak için dijital evrimimizi tamamlamalıyız. Türkiye online rezervasyonlar ve turizmde teknolojiyi kullanma konusunda çok ileri seviyede. Bu da hizmet kalitesiyle birleştiğinde sektörün daha da gelişmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

AVRUPALILAR BODRUM'U TALEP EDİYOR

Bodrum'daki tesis en çok Almanya, Hollanda ve İtalya'dan gelen yabancı turistleri ağırlıyor. Kadbi, "Dünyada her yıl 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ediyor. Türkiye dünyanın tam merkezinde harika bir ülke olmasına rağmen sadece 32 milyonu Türkiye’ye gelmiş. Toplam rakamın yüzde 10'unu daha buraya çekmeliyiz" diyor.