Türkmen balalar şehit Musa Özalkan'a minnettar

MİNNETİ FOTOĞRAFLA ANLATTILAR

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

Adem Özdoğan

Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehidi 30 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, göreve gitmeden önce arkadaşlarına şu vasiyet bırakmış, "Vasiyetimdir şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun." demişti.İşte Telafer’deki çocuklar, şehide minnetini bu fotoğrafla anlattı. Fotoğrafta bir çocuğun 'iyi ki varsın Musa' yazılı duvarın önünde asker selamı verdiği görülüyor.İşte o mesajlaşma: