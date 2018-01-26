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Türkmen balalar şehit Musa Özalkan'a minnettar

Afrin’deki ilk şehidimiz Astsubay Musa Özalkan ‘Tazminatımla Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için okul yaptırın’ diye vasiyet etmişti. Telafer’deki çocuklar, şehide minnetini dün bu fotoğrafla gösterdi.

26 Ocak 2018, Cuma 08:51
Türkmen balalar şehit Musa Özalkan'a minnettar
Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehidi 30 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, göreve gitmeden önce arkadaşlarına şu vasiyet bırakmış, "Vasiyetimdir şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun." demişti.
 

MİNNETİ FOTOĞRAFLA ANLATTILAR


İşte Telafer’deki çocuklar, şehide minnetini bu fotoğrafla anlattı. Fotoğrafta bir çocuğun  'iyi ki varsın Musa' yazılı duvarın önünde asker selamı verdiği görülüyor.

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyetiZeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti


İşte o mesajlaşma:




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