15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

TÜRKONFED Başkanı firari Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu

Ankara’da işlenen işadamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili hakkında gözaltı kararı olan TÜRKONFED Başkanı firari Tarkan Kadooğlu’nu bulmak için deneyimli dedektiflerden oluşan özel ekip kuruldu.

06 Mayıs 2018, Pazar 09:49
TÜRKONFED Başkanı firari Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu
Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayet soruşturması kapsamında 1 Mayıs günü gözaltına alınan 7 şüpheliden Şanseer K., Abdülbaki K. ve Tarkan B. tutuklandı. Tarkan Kadooğlu’nun babası Cemal Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cemal Kadooğlu’nun, “Gaziantep’te yaşıyorum. Öldürülen Ömer Faruk Ilıcan’ı tanımam, hiçbir zaman da görmedim. Benim şirketlerle ilgim yok, emekliyim” sözleriyle kendini savunduğu öğrenildi.


İSTANBUL’DA 50 ADRESE BASKIN


Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre cinayet soruşturması kapsamında hakkındaki gözaltı kararından haberdar olmasının ardından kayıplara karışan Tarkan Kadooğlu’nu bulmak için çalışmalar sürüyor. Evinden çıkışı güvenlik kameralarınca görüntülenen Kadooğlu için İstanbul’da 50 adrese baskın yapıldı.


DEDEKTİFLERDEN OLUŞAN EKİP KURULDU


Tarkan Kadooğlu’nu bulmak için deneyimli dedektiflerden oluşan özel ekip kuruldu. Özel ekip, evinden aldığı birkaç parça eşya ve çanta ile apar topar kaçan Tarkan Kadooğlu’nu yakalamak için seri operasyonlar başlattı. Şırnak- İstanbul hattında aranan Kadooğlu’nun yurtdışına çıkmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.


5 MİLYON LİRALIK BORÇ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ


Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Ilıcan’ın 5 milyon TL’lik borcu için öldürüldüğü öne sürüldü. Ilıcan cinayeti soruşturması kapsamında Kadooğlu olayın planlayıcısı olarak aranıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İzmir'de 118 eve FETÖ operasyonu

İzmir'de 118 eve FETÖ operasyonu
Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu

Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu
Van’da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

Van’da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
Kocaeli'de 98,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de 98,5 kilogram eroin ele geçirildi
Sivas mayıs ayında beyaza büründü!

Sivas mayıs ayında beyaza büründü!
Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay: Uçağın motorundan alevler püskürdü

Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay: Uçağın motorundan alevler püskürdü
Sayısal Loto çekildi ( 5 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto çekildi ( 5 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahitliğini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan okul açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul açılışı yaptı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu sözleşmeli personel alacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu sözleşmeli personel alacak