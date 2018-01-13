Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı



"SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNEM"



20 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI



İŞTE CEYLAN VE OĞLU YİĞİT:

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Elif Bayram

Önceki günprogramına konuk olan türkücü, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.Yeni imajıyla dikkat çeken türkücü, oğlu Yiğit'le paylaştığı fotoğrafa "Aslan oğlum Yiğitim benim iyiki varsın seni çook seviyorum annem" notunu düştü.Sosyal medyayı aktif kullanan türkücünün fotoğrafı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.Öte yandanın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan 27 yaşındaadında da bir kızı var.