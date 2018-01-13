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Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı

Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan türkücü Ceylan, sanat camiasının ışıltılı hayatından uzak tuttuğu oğlu Yiğit'le fotoğrafını paylaştı

13 Ocak 2018, Cumartesi 13:16
Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı
Önceki gün Seda Sayan'ın programına konuk olan türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.


"SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNEM"


Yeni imajıyla dikkat çeken türkücü, oğlu Yiğit'le paylaştığı fotoğrafa "Aslan oğlum Yiğitim benim iyiki varsın seni çook seviyorum annem" notunu düştü.


20 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI


Sosyal medyayı aktif kullanan türkücünün fotoğrafı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı. 


İŞTE CEYLAN VE OĞLU YİĞİT:






Öte yandan Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan 27 yaşında Melodi adında da bir kızı var.
<strong>Ceylan&#39;</strong>ın ilk eşi Erhan Bozkurt&#39;tan olan 27 yaşındaki <strong>Melodi</strong>&#39;nin annesinden farklı bir yol izlediği ve iktisatçı olmaya karar verdiği öğrenildi.&nbsp;

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