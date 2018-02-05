Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyine 13,5 yıl hapis

Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyi Nihat Gezer'e cinayet, adam yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 13 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

05 Şubat 2018, Pazartesi 17:45
Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyine 13,5 yıl hapis
Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan Nihat Gezer, öldürülen Hasan Parın'ın yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Nihat Gezer hakkında, Hasan Parın'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından da tahrik sonucu öldürdüğü gerekçesiyle ve duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak cezası 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Nihat Gezer hakkında ayrıca, Burak Parın'ı yaralamak suçundan 3 ay 22 gün, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Toplam 13 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilen Gezer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu olan Nihat Gezer hakkında verilen hapis cezasının istinaf mahkemesince de onanması durumunda, yaklaşık 7 yıl kadar hapis yatacak.


(Türkücü Yusuf Harputlu'nun asıl adı Serdar Gezer)

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüp Akşemsettin Mahallesi, Arı Sokak'ta aynı apartmanda oturan Hasan Parın, üst katta oturan Nihat Gezer'e "Yukarıdan çöp atmayın çamaşırlar kirleniyor" dedi. Çöp atmadığını söyleyen Nihat Gezer ile Parın arasında tartışma yaşandı. Düşmanlığa dönüşen tartışma olay günü tekrar ateşlenince, kavgaya dönüştü. 20 Haziran 2016 günü gece yarısı Nihat Gezer ve Hasan Parın aileleri arasında yaşanan kavgada, Nihat Gezer ruhsatsız silahıyla Hasan Parın ve oğlu Burak Parın'a ateş etti. Burak Parin hafif yaralandı. Ağır yaralanan 49 yaşındaki Hasan Parın hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Olay yerinden kaçan Nihat Gezer, 22 gün sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerince Kadıköy'de 2016 Temmuz ayında yakalandı. Adliyeye çıkarılan Nihat Gezer tutuklanmıştı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rafet El Roman'dan 100 bin liralık dava

Rafet El Roman'dan 100 bin liralık dava
Savaşçı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Savaşçı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Cansu Dere sevgilisi Engin Akyürek'in evine yerleşti

Cansu Dere sevgilisi Engin Akyürek'in evine yerleşti

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül neden kavga etti?

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül neden kavga etti?
Survivor Gönüllüler Firuze Gamze Aksu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor Gönüllüler Firuze Gamze Aksu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Pamela Anderson: Sevgilim menopoz sürecimde bana yardımcı oluyor

Pamela Anderson: Sevgilim menopoz sürecimde bana yardımcı oluyor
Kızım ve Ben filmi Polis Haftası'nda vizyona girecek

Kızım ve Ben filmi Polis Haftası'nda vizyona girecek
Acun Ilıcalı'dan canlı yayına damga vuran itiraf

Acun Ilıcalı'dan canlı yayına damga vuran itiraf
Ünlülerin şaşırtan benzerleri

Ünlülerin şaşırtan benzerleri
Seren Serengil cezaevinden çıktı mı? Ne oldu? son dakika gelişmesi...

Seren Serengil cezaevinden çıktı mı? Ne oldu? son dakika gelişmesi...
Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü

Ajda Pekkan’ın tavrı Muazzez Abacı’yı çok üzdü