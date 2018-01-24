TÜROB Başkanı Bayındır: Kumarhane açmamız şart



YASSIADA'YA ÖNERDİK



MARKA İÇİN PARİS'E



KOLAY DÜŞÜYOR, ZOR YÜKSELİYOR



ANADOLU TURLARI GERİ DÖNSÜN

İdil Janet Demiray

(TSK) tarafından gerçekleştirilen Afrin Harekatı’nın turizm sektörü açısından bir sorun yaratmayacağını açıklayan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, operasyonun süresinde bir uzama gerçekleşmedikçe sektörün dinamiklerinde fazla bir değişim olmayacağını söyledi.Böyle zamanlarda sadece ufak tefek askıya almaların yaşandığını belirten Bayındır, 2018 yılının oldukça pozitif geçeceğini dile getirdi. 2016’da turizmde yaşanan krizin etkilerinin 2017’de atlatıldığına değinen Bayındır, turist sayısının artmasına karşın gelirlerde aynı oranda artış yaşanmadığına dikkat çekti.Pazar bağımlılığın hızla ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Bayındır, “Yeni pazarlar açmamız gerekiyor. 2016’da 261 milyon Çinli dünyayı gezdi. Biz ‘1 milyonu bize gelsin’ diyoruz ama gelsin demekle olmuyor. Çinliler bir ülkeye gideceği zaman ilk önce kumarhanelere bakıyorlar. Biz bu olayı komşularımıza kaptırdık. Bulgaristan’da, Romanya’da kumarhaneler Çinliler ile dolup taşıyor. Mutlaka bizim de bir yerlere kumarhane açmamız lazım. Daha önce ‘Yassıada’ya inşa edelim, Türkler’e giriş yasak olsun’ dedik ama kimse dinlemedi. Sadece Çinli turist değil alternatif pazarların tümü için bu kural geçerli” şeklinde konuştu.Yine Çinli turist başta olmak üzere çoğu turistin marka bağımlılığı ile hareket ettiğini belirten Bayındır, “Louis Vuitton’un önünde fotoğraf çektirmek için Paris’e gidiyorlar. Bazı ülkeler işi zamanında çözüp bu algıyı çok güzel kullanmışlar. Çin’de sahtesini kullandığı ürünün Avrupa’da orjinaline tonlarca para verip almak için sıra bekleyen milyonlarca Çinli var. Bizim de bir markayı ön plana çıkarmamız, bir moda kültürü yaratmamız gerekiyor” dedi. Bayındır, Çinli turistlere Türkiye’de sürekli Çince bilen Uygur Türkleri’nin rehberlik ettiğini Çinliler’in de Uygur Türkü istemediğini söyledi.Kesin olmayan verilere göre 2017’yi 32 milyon turistle kapattıklarını açıklayan Timur Bayındır sözlerine şöyle devam etti: “İngiliz araştırma şirketi STR’ye yaptırdığımız analize göre 2017’de otellerde ortalama doluluk oranları geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak yüzde 60.2 oldu. İstanbul’da bu yüzde 60.2 olarak gerçekleşirken Antalya’da yüzde 60.3 oldu. Ortalama oda bedelleri yüzde 12 düşerek 66.8 euro olurken, oda başı elde edilen gelir yüzde 3.3 artışla 40.2 euroya çıktı. Geçen yıla göre turist sayısı artsa da maalesef gelirleri yukarı çekemiyoruz. Bu yılı 20 milyar dolarla kapatacağız. Fiyatları indirmek kolay ama çıkarmak çok zor. Doluluk arttıkça fiyatlar da çıkacak bunun için 2021’i beklemek zorundayız.”Avrupa’dan bu yıl iyi bir artış beklediklerini kaydeden Timur Bayındır, İspanya gibi ülkelerin Türkiye’deki toparlanmadan memnun olduklarını çünkü buraya turist getirdiklerinde ülkelerine gelen turistten daha fazla kazandıklarını aktardı. Bayındır şöyle devam etti: “Dış pazarda toparlanma var ama turizmciye para kazandıracak diğer bir alan yerli turist potansiyeli. Eskiden 1-2 haftalık Anadolu turları olurdu onların geri gelmesi lazım.