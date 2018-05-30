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TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek

30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:51
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ÖSYM tarafından, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

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