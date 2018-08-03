TUS giriş belgeleri erişime açıldı
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2’nci dönem ile 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2’nci dönem giriş belgeleri erişime açıldı
12 Ağustos Pazar günü yapılacak sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden edinebilecek.