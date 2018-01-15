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Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3'üncü katından atladı

Batman’da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, elleri kelepçeli bir şekilde adliyenin 3’üncü katından atladı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı

Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3'üncü katından atladı
Olay, Batman Adliyesinde meydana geldi.

Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (35), bugün Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., hapis cezasına çarptırıldı.

ELLERİ KELEPÇELİ HALDE 3. KATTAN ATLADI


Tutuklandığı öğrenen M.A., elleri kelepçeli bir şekilde, adliyenin 3’üncü katından atladı. Sert zemine çakılan M.A., çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR


M.A.’nın vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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