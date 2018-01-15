Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3'üncü katından atladı

ELLERİ KELEPÇELİ HALDE 3. KATTAN ATLADI

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Mine Bozkurt

Olay, Batman Adliyesinde meydana geldi.Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (35), bugün Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., hapis cezasına çarptırıldı.Tutuklandığı öğrenen M.A., elleri kelepçeli bir şekilde, adliyenin 3’üncü katından atladı. Sert zemine çakılan M.A., çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.M.A.’nın vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.