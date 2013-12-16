Tutuklu vekiller için flaş karar

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin tutuklu Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği karardan sonra Diyarbakır Barosu, BDP listesinden seçilen tutuklu bağımsız milletvekilleri Selma Irmak (Şırnak), Faysal Sarıyıldız (Şırnak), İbrahim Ayhan (Şanlıurfa), Gülser Yıldırım (Mardin) ve Kemal Aktaş’ın (Van) tahliye edilmeleri için Diyarbakır’da yargılandıkları 5 ve 6’ncı Ağır Ceza Mahkemelerine başvuruda bulunmuştu.

İLK RET MAHKEMEDEN

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı tutuklu milletvekilleri Gülser Yıldırım ile İbrahim Ayhan hakkında mahkemeye sunduğu mütalaada Anayasa Mahkemesi’nin Mustafa Balbay hakkındaki kararına atıfta bulunup, uzun tutukluluk süresi ve Yıldırım ile Ayhan’ın seçilmiş kişi olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Savcının talebini bugün değerlendiren Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilleri Gülser Yıldırım ile İbrahim Ayhan’ın tahliye taliplerini reddetti. Mahkeme kararı 2’ye kar 1 oy çokluğuyla aldı. Karara bir üyenin muhalefet şehri koyduğu öğrenildi. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Gülser Yıldırım 15 yıla kadar, İbrahim Ayhan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

SAVCI TAHLİYELERE RET İSTEDİ

Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve Kemal Aktaş hakkında savcı mahkemeye bugün sunduğu mütalaada 3 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde talepte bulundu. Savcı, mütalaasında Anasaya Mahkemesi’nin Mustafa Balbay hakkında verdiği kararın bireysel başvuruda bulunduğu gerekçesiyle sadece Balbay’ı bağladığını belirterek, 3 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme, savcının 3 milletvekili talebini önümüzdeki günlerde değerlendireceği belirtildi.

BALBAY KARARINA ATIF

Diyarbakır 5’inci Ağır Mahkemesi BDP Milletvekillerinden İbrahim Ayhan’ın tahliye isteminin reddine karar verirken savcının Mustafa Balbay’ın tahliye edilmesine ilişkin istemine atıf yaptı. Ayhan’ın tutukluluk durumunu değerlendiren mahkeme, Anayasa Mahkemesi kararlarının farklı etkileri bulunduğunu, soyut ve somut norm denetimi ile bireysel başvuru denetimi sonucu verilen kararların etkisi, bağlayacılığı kesinliği ve uygulamasının farklı olduğunu vurguladı. Soyut ve somut norm denetimi sonucu, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının iki önemli etkisi olduğunu bildiren mahkeme, şu görüşlerini açıkladı:

"Birincisi; karar ile dava konusu norm ortadan kaldırıldığı için, bu karar herkes için hüküm ve karar doğurur ve bağlayıcı olur. İkincisi ise; Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının yürürlüğe girmesiyle Anayasa’ya aykırı olan norm ortadan kalktığından iptal edilen norm ile düzenlenen alandaki uygulama artık o norm olmadığı gözününde tutularak devam eder. 1982 Anayasası’nın 153’üncü maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar, hükmünü içermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ve ittiraz davalarındaki kararları genel hukuki bağlayıcı gücüne sahiptirler. Anayasa Mahkemesi’nin normlara ilişkin kararlarının bağlayıcılık hususu, bireysel başvuru kararlarında da incelenmelidir."

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurular sonucu verdiği kararların, davanın tarafı olan kişiler tarafından etkili olacağını belirten mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin olayla sınırlı ve yanlız tarafları bağlayıcı kararlar vermekle yetkili olduğunu vurguladı. Bireysel başvuruya ancak kişisel ve güncel bir hakkı doğrudan etkilenenlerin başvuruda bulunabileceğinden, bu başvuru ortaya çıkacak Anayasa Mahkemesi kararının da bu kişi ve başvuruya konu idari, adil karar veya işlem açısından geçerli olacağı ve bağlayıcı olacağı ifade edildi.

Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında Mustafa Balbay hakkında verdiği ihlal kararının tutuklu milletvekili İbrahim Ayhan açısından doğrudan veya dolaylı sonuç doğurmasının mümkün olmadığını belirtti. Mahkeme, bu nedenle sanık avukatının Mustafa Balbay hakkındaki kararı emsal göstererek yaptığı tahliye isteminin reddine karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, sanık Ayhan üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mecut delil durumu, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve suçun katalog suçlardan sayılmasından dolayı, adli kontrolün yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutukluluk kararına karşı üst mahkeme konumundaki Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ittiraz edilebileceğine hükmetti.

2’YE KARŞI 1 OY

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı, 2’ye karşı 1 oyla, oy çokluğuyla alındı. Mahkemenin üye Hakimi İsmail Yoğurtçu, Milletvekili Ayhan’ın tahliye isteminin rededilmesine muhalefet şerhi koydu. Hakim Yoğurtçu, muhalefet şerhinde, şöyle dedi:

’Anayasa Mahkemesi’nin uzun tutukluluk ve siçilme ihlaline dair resmi gazetede yayınlanan kararı, bağlayıcı olmamakla birlikte, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin seçilme hakkının ihlal edilebileceği ihtimaline karşısında Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesi de dikkate alınarak, sanık İbrahim Ayhan’ın yurt dışına çıkamamak, adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle, tutukluluğa ilişkin karara katılmıyorum."

AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Bu kararın ardından BDP eşbaşkanları Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel, TBMM’de açlık grevi yapma kararı aldı. Kararı sert sözlerle değerlendiren BDP’li Hasip Kaplan “Bu düşman hukukudur, sömürge hukukudur. İstanbul'da ayrı, Diyarbakır'da ayrı hukuk olmaz. Kişiye özel hukuk olmaz” dedi.

DHA