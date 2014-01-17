Tutumlu annelerin sitesi

RÖPORTAJ: PINAR YILDIZ YÜKSEL



Hangimiz zaman zaman işimizde sıkılmıyoruz ya da ‘yaptığım iş bana göre mi?’ sorularını sormuyoruz ki? Ancak kaçımız belki yıllarca süren bu kafa karışıklığına rağmen işimizin bize sunduğu konforu bırakıp kaçacak kadar cesuruz?

Kimi buna; hayatın gerçekleri, mantıklı olmak lazım, deyip tüm bu girizgâha burun bükebilir. Ne düşünürsek düşünelim, aramızda bu cesareti gösterip, ikilemlerin içinden sıyrılıp hayal ettiği işe yelken açan kadınlar da var. İşte bu hafta sonu sabaha ben de size bu kadınlardan biri olan www.tutumluanne.com adlı sitenin kurucusu kadın girişimci Özden Pusat’ı tanıtacağım.

Kimsin sen Özden?

Tutumluanne’yi kurmadan önce kurumsal bankacılık yapıyordum. 15 yıl süren çok tempolu ve stresli bir iş hayatım oldu. Ancak hayatımdan pek de memnun değildim. İşimden sıkılmamın ve başka arayışlara girmemin en büyük sebebi kuşkusuz oğlum ‘Tibet’ ama tek sebebi o dersem haksızlık yapmış olurum. Daha önce de çok sorguladım kendimi ‘Ben acayip bir çarkın içindeyim, ne yapsam da çıksam’ dediğim çok oldu. Ancak kurumsal işlerde çalışanlar bilirler, bu tip işleri bırakmak çok da kolay değildir. Size çok şey katar, kendinizi geliştirirsiniz, maddi ve manevi konfor alanlarınız olur. Bunlardan vazgeçmek çok da kolay değildir. Ama bir yandan da mutsuz eder sizi, bir girdabın ya da kısır döngünün içinde hissedesiniz kendinizi. Sizi daha mutlu edecek bir hayat için planlar projeler yaparsınız sonra aman boşver deyip kürkçü dükkanına geri dönersiniz. En azından ben böyle yaşadım bu yılları.

Ayrılma kararını aniden mi verdin?

Ayrılma kararım hem çok aniydi hem de değildi. Şekil olarak çok ani gibi görünse de yıllardır içimde biriktirdiğim sorgulamaların bir sonucuydu aslında. Geleceğe dair hiçbirşey planlamadan tamam buraya kadar deyip işi bıraktım.

Bu arada mı çocuk sahibi oldun?

2010 yılında anne oldum ve bundan sonra ben artık eski ben değildim. Bana göre annelik öyle bir şey ki tüm düşünme biçimlerinizi, dünyaya bakışınızı, hayat biçiminizi herşeyi değiştiryor. İşi bırakmamdaki en büyük sebep de anneliğin getirdiği yeni düşünme biçimleri diyebilirim.

Bir anne olarak yaşadığın hangi durumlar seni böyle bir site yapmaya itti?

Bankacılıkdan ayrıldıktan sonra ne yapabilirim diye çok araştırdım ve çok düşündüm. Öncelikle anne bebek konseptli bir şey yapmaya karar verdim ama yapacağım iş hem bir ihtiyacı karşılamalı hem de bugüne kadar yapılmamış bir iş olmalı, hem de fayda yaratmalıydı.

‘ÇOCUKLAR SANKİ KOCAMAN BİR BAVULLA GELİYOR’

Anneler babalar bilirler, minicik bir bebek getiririz dünyaya, ama bir süre sonra evler öyle bir hal alırki sanki o küçücük bebekler sırtlarında kocaman bir bavulla gelmiş gibi olur evimiz. Bu hem bebeklerin çok hızlı büyümesinden hem de anne babalar olarak bizim biraz tecrübesizliğimiz biraz da özenmemiz nedini ile çok alışveriş yapmamızdan kaynaklanır. Bunun sonucunda çoğu çok az kullanılmış ve yeni gibi kalmış eşyalarla dolar evimiz.

Aslında bizim kültürümüzde çocukların küçülenlerini etrafımıza vermek oldukça yaygın ve de bu çok güzel bir gelenek. Ancak çevremizde her zaman bu ürünlere ihtiyacı olan birilerini bulamayız, oysa ki başka bir yerde başka bir annenin tam da bu ürünlere ihtiyacı vardır.

‘YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLERİNDEN CESARET ALDIM’

Bu fikir aklıma geldiğinde tamam dedim işte bu, hem faydalı hem de yapılmamış bir iş. Gelişmiş ülkelerde uygulanan benzer örnekler bana cesaret verdi ve dedim ki neden bizde de olmasın?

Kimlerle çalıştın? Nasıl hazırlandın tutumluanne için?

Site açılışından önce yaklaşık 1 yıl süren bir hazırlık dönemi oldu. Kurumsal iş hayatının bana kazandırdıkları sayesinde ayakları yere sağlam basan, düzgün bir yapı kurmak için çok çabaladım. Projeye başından beri e-ticaret dünyasında uzun yıllardır yer alan ve üst düzey yöneticilik yapmış, Eser Erkan danışmanlık verdi. Yazılım konusunda paket program yerine özel bir yazılım yapılmasını tercih ettik ve Derin Bilgi Sistemleri ile çalıştık. Banka entegrasyonu konusunda da eski bankacı olmamın avantajı kullandım tabi.

Peki, kullanıcı nasıl güvenecek siteye?

Tutumluanne alıcılar için de satıcılar için de güvenlidir çünkü ''Güvenli alışveriş sistemi'' sayesinde satıcı, ürünü kargolamadan önce tahsilâtını garanti altına almış olur. Alıcı ise, parayı ödemeden önce ürünü inceleme fırsatı bulmuş olur.

Kullanımı karışık değil umarım…

Sistenin hem alıcı hem satıcı açısından güvenli olması ama bir yandan da kullanımının anlaşılır ve basit olmasına gayret ettik. Çeşitli uzmanlardan görüş aldığımız gibi, nihayetinde bunu kullanacak olan farklı birçok annenin fikir ve önerileri de bize ışık tuttu.

Hangi ürünler var sitede?

Sitede puset, bebek telsizi, tekstil, kitap, oyuncak gibi anne-bebek-çocuğu ilgilendiren herşey satılıyor diyebilirim. Anneler açısından kolay anlaşılması için ürünleri 3 kategoriye ayırdık.

Yepyeni: Ürün hiç kullanılmadı. Bu kategoride mümkünse ürünün üzerinde etiketi olmalı ya da ambalajı, garanti belgeleri muhafaza edilmiş olmalıdır.

Yeni Gibi: Ürün kullanıldı ama üzerinde kullanıldığına dair hiçbir iz yok.

İyi Durumda: Ürün kullanıldı ve üzerinde çok az ve ufak tefek izler var.

'ANNE DAYANIŞMASI'



Sosyal sorumluluk projesi

Projemiz bir de sosyal sorumluluk projesi içeriyor. Bu işi kurgularken bizden çok daha başka dertleri olan annelere de fayda yaratmak istedim. Bu kapsamda ‘Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’’ (Kaçuv) ile bir işbirliği yaptık. Kaçuv Cerrahpaşa Hastanesi Doktorları tarafından kurulmuş, uzun süren tedavi süreci boyunca kanser hastası çocukların ve onların ailelerinin yanında olan, hem psikolojik hem de maddi destek veren bir vakıftır.

Vakıf’la işbirliğimize ‘Anne Dayanışması’ adını verdik. Buna göre Tutumluanne’de satılan her ürünün %1’i otomatik olarak Kaçuv’a bağışlanıyor. Ayrıca dileyen anneler sattıkları üründen kendilerine gelecek olan gelirin tamamını vakfa bağışlayabiliyor. Mesela evimizde yer kaplayan ya da birine vermeye kıyamadığımız bir ürünü Tutumluanne’den satıp, Kaçuv’a bağışlıyabiliyorsunuz. Bu birçok annenin kullanacağı ve herşekilde fayda yaratan bir tercih olacaktır.

Eşin destek oldu mu?

Bence her türlü kadın girişimciliği örneğinde eş desteği çok önemli. Ben de bu konuda çok şanslıyım eşim projenin başından beri bana çok destek verdi. Hatta Tutumluanne’nin isim babası da o’dur, projeye ismini o verdi.

İŞTE TUTUMLU ANNELER



Tutumluannne.com üzerinden bugüne kadar Trabzon, İzmir, Bursa, Muğla, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep gibi Türkiye’nin bir çok farklı yerinden alım ya da satım yapan anneler oldu. Bu çeşitlilik beni hem çok heyecanlandırdı, hem de çok mutlu etti. ‘Harika bir iş yapmışsınız’ şeklinde gelen tepkiler bize inanılmaz bir motivasyon veriyor.

İşte kullanıcılardan bazılarının görüşleri:

Fatma İlkinci

İstanbul yaşıyor.17 aylık 1 kız çocuğum var.Tutumluanne’den alış yaptım, çok memnun kaldım, diyor.



Tutumluanne, bence çok mantıklı, çok güzel bir site. Anne olunca bütün çocuklara bakış açısı değişiyor insanın. Normalde tanımadığınız birinin giyilmiş kıyafeti kulağa pek hoş gelmez ama, aldığım eşyaları daha önce bir bebeğin giymiş olması beni keyiflendirdi aksine. Mis gibi bebek kokuyordu giysiler:)

Arda Eğilmez

İzmir'de yaşıyor. 2 kızım var, biri 3 yaşında diğeri 8. Tutumluannede yaklaşık bir ay içerisinde 200 TL'lik satışım gerçekleşti.

Tutumluanne projesi özellikle küçük çocuk sahibi olanların bir kurtarıcısı oldu diye düşünüyorum. Çünkü özellikle küçük yaştaki çocuklar çok çabuk büyüyorlar ve eşyaları daha doğru dürüst kullanılmadan bir köşede kalıyor.

Birilerine vermek istediğinizde uzun zamanınızı bunları kullanabilecek kişileri arayarak geçiriyorsunuz. Ama şimdi buna hiç gerek kalmadan tutumluanne sayesinde o sizin yerinize sizdeki ürünlerden ihtiyacı olan kişileri bulmakta yardımcı oluyor.

Nesrin Özçelik:

İstanbul'da yaşıyor. 'Ben anne değil, anne yarısı bir teyzeyim' diyor. Tutumluanne’den yeğenime hediye aldım.

Çocuk sahibi olmasamda “Tutumluanne” fikir olarak ilk duyduğum andan itibaren çok ilgimi çekti. Hem sizin artık ihtiyacınız olmayan malzemeleri, ihtiyacı olan ve kullanabilecek diğer şahislara iletmek, hem de bunu yaparken ek gelir elde etmek bence çok güzel bir fikir.

Benim için en güzel yönlerinden biri, eğer çocuğunuz bunu anlayabilecek yaşa gelmiş ise, bu siteyi onunla birlikte kullanmak... Onu artık kullanmadığı oyuncak, kitap, oyun vs, ihtiyacı olanlarla paylaşma fikrine alıştırmak için çok güzel bir site. Bunları yapabilmesi için, artık oyuncaklarını, kitaplarını, oyunlarını daha güzel kullanması için teşvik edebilirsiniz ki bu ileri yaşlarda da çok ihtiyaç duyacağı bir kazanım olacaktır. Çocuklarada hem tutumlu olmayı, hem “malının kıymetini bilerek kullanmasın”ni öğretmek için çok güzel bir fırsat.Tüm bunları yaparken, kanserli çocuklara yardım ise, bu siteye benim açımdan çok özel ve de güzel bir anlam katıyor...