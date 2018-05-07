Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu

Büşra Kamış

bulunan Türkmen Şelalesi'ne arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden 21 yaşındaki genç, tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla uzaklaştıktan sonra yönünü kaybetti. Dağlık bölgede kaybolan genç, 6 saat sonra bulundu.İlginç olay dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Emre Denli, arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı'nda Türkmen Şelalesi'ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için yanlarından ayrıldı. Karanlık sebebiyle yolunu kaybeden Emre Denli kayboldu. Denli'nin uzun bir süre geri dönmemesi üzerine arkadaşları onu aramaya çıktı. Aramalar sonucu Denli'yi bulamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda jandarmanın iz süren köpekleri de yer aldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Büyük korku yaşayan Emre Denli'nin ailesi ve arkadaşları, buluşma anında sevinç gözyaşları döktü.