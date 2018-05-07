Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu

Gezi amacıyla arkadaşlarıyla Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi'ne giden bir genç, kaybolduktan 6 saat sonra bulundu

Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi'ne arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden 21 yaşındaki genç, tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla uzaklaştıktan sonra yönünü kaybetti. Dağlık bölgede kaybolan genç, 6 saat sonra bulundu. 

İlginç olay dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Emre Denli, arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı'nda Türkmen Şelalesi'ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için yanlarından ayrıldı. Karanlık sebebiyle yolunu kaybeden Emre Denli kayboldu. Denli'nin uzun bir süre geri dönmemesi üzerine arkadaşları onu aramaya çıktı. Aramalar sonucu Denli'yi bulamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda jandarmanın iz süren köpekleri de yer aldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Büyük korku yaşayan Emre Denli'nin ailesi ve arkadaşları, buluşma anında sevinç gözyaşları döktü.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Liseli arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü

Liseli arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü
Önce kız arkadaşını sora kendini bıçakladı

Önce kız arkadaşını sora kendini bıçakladı
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına 15 yıl hapis cezası
İntihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedip düştü

İntihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedip düştü
İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı

İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı
Tunceli'de mantar toplarken tuzaklanmış mayına basan genç yaralandı

Tunceli'de mantar toplarken tuzaklanmış mayına basan genç yaralandı
Bursa kavşaklarında tehlike saçan araçlar telefon kamerasına yansıdı

Bursa kavşaklarında tehlike saçan araçlar telefon kamerasına yansıdı
Kayıp kız çocuğu lüks apartmanın damında bulundu

Kayıp kız çocuğu lüks apartmanın damında bulundu
Sahte içki satıcılarına film gibi operasyon

Sahte içki satıcılarına film gibi operasyon
İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu

İsot tarlasında kaçak elektrik hattı bulundu
Kuşadası’nda fuhuş operasyonu

Kuşadası’nda fuhuş operasyonu