Tuvalet kağıdı fiyatlarının ani yükselişinden dolayı soruşturma

Nazlı Erdol

Bazı mağazalarda artan talep nedeniyle 3 günde, normal zamanların 22 katı olan yaklaşık 5 milyon paketnın satıldığı belirtildi.Adil Ticaret Komisyonu'nun (FTC) fiyatları artıran mağazalara yönelik soruşturma başlattığı kaydedildi.Kamuoyuna, fiyatları manipüle eden mağaza ve marketleri şikayet edenlere ödül verileceği açıklaması yapan FTC,gereğince fiyat artırmaya giden satıcıların 50 milyon Tayvan dolarına (yaklaşık 1.7 milyon dolar) kadar cezalandırılabileceğini duyurdu.Öte yandan FTC'nin bölgedeki 8üreticisi firma ile market temsilcilerinin katılacağı bir forum düzenleyerek sorunu çözmenin yollarını arayacağı aktarıldı.