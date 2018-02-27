Tuvalet kağıdı fiyatlarının ani yükselişinden dolayı soruşturma

Focus Taiwan’ın haberine göre, dünyada selüloz fiyatlarının artacağı ve bunun tuvalet kağıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı beklentisiyle tuvalet kağıdı almak isteyen Tayvanlı tüketici, fiyatların aniden yükselmesine neden oldu

Tuvalet kağıdı fiyatlarının ani yükselişinden dolayı soruşturma
Bazı mağazalarda artan talep nedeniyle 3 günde, normal zamanların 22 katı olan yaklaşık 5 milyon paket tuvalet kağıdının satıldığı belirtildi. Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun (FTC) fiyatları artıran mağazalara yönelik soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kamuoyuna, fiyatları manipüle eden mağaza ve marketleri şikayet edenlere ödül verileceği açıklaması yapan FTC, Adil Ticaret Kanunu gereğince fiyat artırmaya giden satıcıların 50 milyon Tayvan dolarına (yaklaşık 1.7 milyon dolar) kadar cezalandırılabileceğini duyurdu.

Öte yandan FTC'nin bölgedeki 8 tuvalet kağıdı üreticisi firma ile market temsilcilerinin katılacağı bir forum düzenleyerek sorunu çözmenin yollarını arayacağı aktarıldı.


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