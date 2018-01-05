Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

YENİDEN BİRLİKTELER

Erdinç Şahin

ve futbolcuilişkisinde gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın…1 yıl süren büyük aşkın bittiğinisosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı…İddiaya göre’un başka bir güzelle yakınlaştığını duyanaffetmemiş ve ilişkiyi tek kalemde bitirmişti…Bu fotoğraflar geçtiğimiz akşam Fenerbahçe’de bir cafede çekildi…Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un samimi halleri aşklarının küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi. Anlaşılan Tuvana Türkay ihanet sayfasını kapatmış… Sevgilisi Alper Potuk’la yepyeni beyaz bir sayfa açmıştı…İkiliye’ın annesi Armağan Hanım’ın da eşlik etmesi 'ilişki evlilik yoluna mı gidiyor' sorusunu akıllara getirdi…