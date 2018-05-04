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Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu

Oyuncu Tuvana Türkay, önceki gece Ozan Doğulu'nun Arnavutköy'deki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi.
 

Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu
Tuvana Türkay, "Ozan Bey'le çok güzel bir şarkı hazırlıyoruz. Daha önce birkaç projede şarkı söylemiştim ve bu yönde çok talep olmuştu. Kolları sıvadık. Stüdyoya kapanıp, uzun uzun çalışıyoruz. İki gün sonra Londra'ya gidiyorum. 1,5 ay orada kalacağım. Döndükten sonra çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

 

ALPER POTUK'TAN AYRILMIŞTI


Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Tuvana Türkay Alper Potuk'un ismini duymak istemiyorTuvana Türkay Alper Potuk'un ismini duymak istemiyor


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