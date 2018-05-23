Tuzakla yasa dışı ava 11 bin 200 lira ceza
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde tuzakla usulsüz avlanan 4 kişiye, 11 bin 200 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Ekinözü ilçesi ile bölge genelinde yapılan av koruma kontrolleri esnasında 4 şahsın, canlı mühre kullanarak tuzakla keklik avı yaptığını belirledi. Üreme döneminde olan kınalı keklikleri usulsüz şekilde avlayan şahısların kaçak avda kullandıkları 8 adet kınalı kekliğe el konuldu. Şahıslara da toplam 11 bin 200 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.