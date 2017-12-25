Tuzla'da paniğe neden olan kokunun kaynağı belli oldu

KAÇAK OLARAK KİMYASAL MADDE DÖKÜLEN YER

KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU



"CEZASIZ BIRAKILMAYACAK"

İGDAŞ AÇIKLAMA YAPTI

VALİ ŞAHİN: 'DETAYLARIYLA ARAŞTIRILMAKTADIR'



TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

​Ekipler ölçüm cihazıyla kokunun kaynağını araştırdı



TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: İLGİLENİYORUZ

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI







'BİR ŞEYDEN HABERİMİZ YOK'

Yusuf Cevahir

Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku birçok vatandaşı hastanelik etmişti. AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekiplerince kokunu giderilmesi için çalışma başlatmıştı.Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaçak kimyasal madde dökülen alan gündüz gözüyle görüntülendi. (altta)Kimyasal atıktan yayılan kokudan kaynaklanan solunum güçlüğü, göz ve genizlerinde yanma şikayetleri bulunan 60 kişi, Tuzla Devlet, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine başvurmuştu.Vatandaşlar söz konusu hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildiKokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla'daki yoğun kokunun nedeninin atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıkladı.İBB Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" denildi.Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi: “Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm.”Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.İstanbul Valisi Vasip Şahin: İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi.Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzla'daki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.Yoğun hissedilen kokudan etkilendiklerini söyleyen Tuzla sakinleri, "Saat 20.00'den sonra başladı. Bir koku var biz de anlayamadık, çok rahatsız olduk evde o yüzden ailecek dışarı çıktık. Bir şeyden haberimiz yok. Çok ağır bir koku aşırı derecede. Nefes alınamaycak halde şu an. Normalde haftada bir gelen bir koku ama bugünkü dehşet bir koku. Böyle bir şey olamaz" dedi.Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA