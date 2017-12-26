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Tuzla'daki kokuyla ilgili savcılık harekete geçti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Soruşturmada 4 kamyon ele geçirildi, içerisindeki kimyasal analiz ediliyor. 

26 Aralık 2017, Salı 17:08
Tuzla'daki kokuyla ilgili savcılık harekete geçti
Türkiye dün akşam Tuzla'dan gelen son dakika haberiyle büyük bir panik yaşamıştı. İlçeyi saran kokunun kimyasal atığın kanalizasyona karışması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.
 

İSKİ: METAL VE TEKSTİL KİMYASALLARI


İSKİ Tuzla'da kokuya, metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtığını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), incelemesi sonucu kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce koku nedeniyle bir açıklama yapmıştı.
 

"ATIKSUYA KİMYASAL ATIK KARIŞTI"


Açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB, İl Çevre Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sağlık Müdürlüğü AKOM’da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yaptı. Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit tahmin ediliyor. Kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor" denildi.




 

VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi’nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.


İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla’da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak, "Çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturmada 4 kamyon ele geçirildi, içerisindeki kimyasal analiz ediliyor. 


 

İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ


Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
 

35 KİŞİ HALA HASTANEDE


Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.
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