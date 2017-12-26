Tuzla'daki kokuyla ilgili savcılık harekete geçti

İSKİ: METAL VE TEKSTİL KİMYASALLARI

"ATIKSUYA KİMYASAL ATIK KARIŞTI"

VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun kaynağı belli oldu



İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İKİ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KANALİZASYON SİSTEMİNE BIRAKILMIŞ

35 KİŞİ HALA HASTANEDE

Serap Belovacıklı

Türkiye dün akşam Tuzla'dan gelen son dakika haberiyle büyük bir panik yaşamıştı. İlçeyi saran kokunun kimyasal atığın kanalizasyona karışması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.İSKİ Tuzla'da kokuya, metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtığını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), incelemesi sonucu kokunun nedeninin sanayide kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi olduğu bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce koku nedeniyle bir açıklama yapmıştı.Açıklamada, "denildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.Kokunun, etkisi altına aldığı 4 mahallenin 2 kilometre ötesindeki Şifa Mahallesi’nde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı öğrenildi. Polisin, kamera kayıtlarından vidanjörü tespit ederek kokunun kaynağına ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Tuzla’da 4 mahalleyi etkisi altına alan kimyasal atıktan kaynaklı olan ve türü tespit edilemeyen kokuya ilişkin olarak,vesuçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturmada 4 kamyon ele geçirildi, içerisindeki kimyasal analiz ediliyor.Polisin yaptığı araştırmalarda kokunun açığa çıktığı 4 mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine özel bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polisin, kimyasal atığın kaynağına ve faillere ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.Kokudan etkilenen 97 kişinin dün gece hastanede tedavi altına alındığı, 62 kişinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacı ile hala hastanede tutulduğu kaydedildi. Polisin hastanede yatan bazı kişilerin ifadesini başvurduğu belirtildi.