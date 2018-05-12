KARŞI ÇIKANA İŞKENCE

HATIRLATMA MESAJI

ekipleri, uluslar arası bir fuhuş çetesininfaaliyet yürüttüğü yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada, çetenin elebaşılığınıyaptığı çeteye ulaşıldı.Çetenin Özbekistanlı 2 kadın üyesi, eskikadınları iş vaadiylegetiriyordu. Kadınlar İstanbul'da evlere yerleştiriliyordu. Pasaportlarına el konulan kadınlara senet imzalattırılarak borçlandırılıyordu. Daha sonra çevresinde olası polis operasyonlarına karşı kamera sistemi kurulan evlerde kadınlar fuhuş yapmaya zorlanıyordu. Buna direnen kadınlar dayaktan geçiriliyor ve işkenceye maruz kalıyordu.Direnci kırılan kadınlar daha sonra çete elebaşının Pendik'te işlettiği ruhsatsız kuaföre götürülüyor ve burada makyaj yapıldıktan sonra fuhuş yapılan evlere götürülüyordu.'da faaliyet yürütüyor, çete üyelerinin müşteri listesine aldıkları kişilere özel günlerde kendilerini hatırlatma mesajı gönderiyor ve daha sonra da, "18'lik 20'lik kızlarımız geldi" mesajları atarak müşteri çekiyordu. Hamile kadınlara tehditle fuhuş yaptırılırken, adet olan kadınlar da ilaç verilerek fuhuşa gönderiliyordu. Çetenin 70 gündür kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi.Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından, geçtiğimiz çarşamba günü Tuzla, Pendik, Maltepe, Ataşehir ve Kartal'daki adresleri 100 polisle bastı. Pendik'teki kuaförün de arasında bulunduğu 11 adrese düzenlenen baskınlarda, fuhuş yaptırmaktan Emniyette kaydı bulunan çete elebaşı Zehra Didem Ş, Özbekistanlı kadınlar Khurshıda K. ve Madına A. ile Tekin D, Muhlis İ, Ferhat B, Mahmut G, İsmail U, Gökhan K. gözaltına alındı. Evlerde fuhuş yaptırılan 15 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Aramalarda, 26 cep telefonu, 30 sim kart, tüfek, 35 fişek, 3 tablet bilgisayar, 5 pasaport, 5 flaş bellek, 8 bin 710 TL, 5 bin 532 Euro ele geçti. Yabancı uyruklu kadınlar hastaneye götürüldüğün de hepsinin bazı cinsel hastalıklar taşıdığı belirlendi.Emniyette sorgulanan ve her birinin değişik suçlardan Emniyette kaydı çıkan 9 çete üyesi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.