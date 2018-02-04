TV8 O Ses Türkiye finalistleri kimler? Belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye
'de dün akşam finalistler
in kim
olduğu açıklandı. Büyük bir heyecanla takip edilen ses yarışmasında finalistlerin kim olduğu sorusu hızla sorulmaya başlandı. Finale kalan isimler kimler
? Hangi jüri üyesinin yarışmacıları finale kaldı? Final tarihi ne zaman
? İşte tüm ayrıntılarıyla haberimizde...
Acun Ilıcalı’nın sunduğu, Yıldız Tilbe, Gökhan, Hadise ve Murat Boz’un yarışmacılarıyla yarıştığı O Ses Türkiye’de Cuma akşamı yaşanan çeyrek final elemelerinin ardından dün gece yarı finale kalan isimler bir kez daha sahne aldı halk oylamasıyla aralarından 4 isim finale yükseldi.
O SES TÜRKİYE’DE KİMLER FİNALE KALDI?
O Ses Türkiye’de Selenay, Aydan ve Ceren arasından finale yükselen isim Aydan oldu. Aydan Kahraman Murat Boz’un takımındaydı. O Ses Türkiye’de Lütfiye, Cüneyt ve Nihat arasından finale yükselen isim Lütfiye oldu. Lütfiye Özipek, Gökhan’ın takımındaydı. Oğulcan, Benjamin ve Yener&Ümit arasından finale yükselen isim Yener ve Ümit oldu. Yener Bulut-Ümit Durak, Gökhan’ın takımındaydı.
O SES TÜRKİYE FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde yani bugün seçecek. Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak?
YARI FİNALDE KİMLER YARIŞTI?
Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?
Gökhan’ın takımı:
Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa
Hadise’nin takımı:
Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan
Murat Boz’un takımı:
Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu
Yıldız Tilbe’nin takımı:
Ceren Düzova
Büşra Kamış