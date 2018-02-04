TV8 O Ses Türkiye finalistleri kimler? Belli oldu

Büşra Kamış

TV8 ekranlarında yayınlanan'de dün akşaminolduğu açıklandı. Büyük bir heyecanla takip edilen ses yarışmasında finalistlerin kim olduğu sorusu hızla sorulmaya başlandı.? İşte tüm ayrıntılarıyla haberimizde...Acun Ilıcalı’nın sunduğu, Yıldız Tilbe, Gökhan, Hadise ve Murat Boz’un yarışmacılarıyla yarıştığı O Ses Türkiye’de Cuma akşamı yaşanan çeyrek final elemelerinin ardından dün gece yarı finale kalan isimler bir kez daha sahne aldı halk oylamasıyla aralarından 4 isim finale yükseldi.O Ses Türkiye’de Selenay, Aydan ve Ceren arasından finale yükselen isim Aydan oldu. Aydan Kahraman Murat Boz’un takımındaydı. O Ses Türkiye’de Lütfiye, Cüneyt ve Nihat arasından finale yükselen isim Lütfiye oldu. Lütfiye Özipek, Gökhan’ın takımındaydı. Oğulcan, Benjamin ve Yener&Ümit arasından finale yükselen isim Yener ve Ümit oldu. Yener Bulut-Ümit Durak, Gökhan’ın takımındaydı.O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde yani bugün seçecek. Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak?Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin KaggwaOğulcan Bolcan, Berzan Emrah İganAydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı ÇobanoğluCeren Düzova