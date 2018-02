TV8 Survivor 2018 All Star ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Büşra Kamış

Güçlü kadrosuyla 10 Şubat 2018 saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan'ın. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından ınstagram hesabından yayınladı.tarafından bir isimtakımında yarışacak. Bakalım Dominik'te mücadele edecek hangi yarışmacı Gönüllüler takımına geçecek. Daha ilk bölümü yayınlanmadan nefesleri kesmeye başartan... İzleyicilerimize not: Fragmanı izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz.Survivor'da ilk yarışmadan sonra bir ada konseyi yapılacak ve Ünlüler takımı oylamaya gidecek. Böylelikle performan düşüklüğü gördüğü ismi muhtemelen gönüllüler takımına göndereceklerTV8 ekranlarında yayınalanacak olan Survivor 2018 All Star yarışması saat 20.00'de ekranlardaki yerini alacak ve büyük bir merakla bekleyen izleyicisine buluşacak. Dominik'te gerçekleşecek olan yarışmada bakalım bu sene hangi isim şampiyon olacak. Survivor la ilgili tüm gelişmeler haber sitemizde olacak.Cumali AkgülAnadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.Birsen BekgözKendimi aşmaya gidiyorum.Ramazan KalyoncuAmacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.Gizem KurtulanSurvivor benim için hırs, güç ve başarı demek.Melih ÖzkayaRakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.Yağmur BandaBen Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.Ecem KaraağaçSurvivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.Nevin Yanıt BaltacıRakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.Anıl Berk BakiSadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.Funda AlkayışRakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.Gamze AksuZayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.MarcusSurvivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...Hilmi Cem İntepeSurvivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?Merve AydınSizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!Murat CeylanAradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.Nihat DoğanSurvivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.Turabi Çamkıranİki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.Sema AydemirYapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.Adem KılıççıVirgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.Nagihan KaradereHazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.Hakan HatipoğluBirisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.Ümit KaranSurvivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdırDamla CanTecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.Sahra IşıkVarmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.