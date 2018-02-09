TV8 Survivor 2018 All Star ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Güçlü kadrosuyla 10 Şubat 2018 saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018 All Star
'ın ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandı
. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından ınstagram hesabından yayınladı. Survivor 2018 'in ilk bölümünde neler oldu
? Ünlüler
tarafından bir isim Gönüllüler
takımında yarışacak. Bakalım Dominik'te mücadele edecek hangi yarışmacı Gönüllüler takımına geçecek. Daha ilk bölümü yayınlanmadan nefesleri kesmeye başartan Survivor birinci 1. ilk bölüm fragmanından sahneler
... İzleyicilerimize not: Fragmanı izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz.
ÜNLÜLERDEN HANGİ YARIŞMACI GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GİDECEK?
Survivor'da ilk yarışmadan sonra bir ada konseyi yapılacak ve Ünlüler takımı oylamaya gidecek. Böylelikle performan düşüklüğü gördüğü ismi muhtemelen gönüllüler takımına gönderecekler
SURVİVOR 2018 SAAT KAÇTA?
TV8 ekranlarında yayınalanacak olan Survivor 2018 All Star yarışması saat 20.00'de ekranlardaki yerini alacak ve büyük bir merakla bekleyen izleyicisine buluşacak. Dominik'te gerçekleşecek olan yarışmada bakalım bu sene hangi isim şampiyon olacak. Survivor la ilgili tüm gelişmeler haber sitemizde olacak.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.
Büşra Kamış