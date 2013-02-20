Tweet'lere 'URL' sınırlaması

Bugünden itibaren geçerli olacak uygulama kapsamında orijinal hali veya kısaltılmış hali olsun, tweet'lere eklenen URL'ler mesajın karakter sayısını 118'e düşürecek

20 Şubat 2013, Çarşamba 13:32
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Eğer Twitter’da sıkça bağlantı (link) paylaşana biriyseniz, en yeni uygulama sizi biraz zor durumda bırakabilir. Çünkü paylaşılan bağlantıların geride bıraktığı karakter sayısı 2 azalacak. Tweet’lerinizde ekleyeceğiniz URL’ler, kısaltılmış olmaları fark etmeden 118’e düşecek. https ile başlayan bağlantılar için bu sayı 117 olacak.

ntvmsnbc

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