Tweet'lere 'URL' sınırlaması
Bugünden itibaren geçerli olacak uygulama kapsamında orijinal hali veya kısaltılmış hali olsun, tweet'lere eklenen URL'ler mesajın karakter sayısını 118'e düşürecek
Eğer Twitter’da sıkça bağlantı (link) paylaşana biriyseniz, en yeni uygulama sizi biraz zor durumda bırakabilir. Çünkü paylaşılan bağlantıların geride bıraktığı karakter sayısı 2 azalacak. Tweet’lerinizde ekleyeceğiniz URL’ler, kısaltılmış olmaları fark etmeden 118’e düşecek. https ile başlayan bağlantılar için bu sayı 117 olacak.
ntvmsnbc