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Twitter'dan yeni hizmet

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, uzun süredir test ettiği bookmarks (yer imleri) özelliğini hizmete soktu

Twitter'dan yeni hizmet
Kullanıcılar, bu özellik sayesinde beğendikleri veya hatırlamak istedikleri mesajları arşivleyebilecek. Kaydedilen tweetler, retweetlenen ve beğenilenler gibi diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek.

Yeni uygulamaya ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün, sonradan hızlıca erişebileceğiniz ve kolaylıkla tweetleri kaydedebileceğiniz bir özellik olan Yer İşaretlerini hayata geçiriyoruz. Dahası da var! Bugün uygulamaya girecek olan özellik, içerik paylaşmayı da daha kolay hale getiriyor. Her tweette bulunacak yeni 'paylaş' butonumuzla birlikte bir tweeti yer işaretlerine ekleyebilecek; Direkt Mesaj ile veya Twitter'ın dışında da paylaşabileceksiniz. Tüm paylaşma aksiyonlarını bir araya koyduğumuzdan, o an veya daha sonrasında tweet kaydetmek ve özel veya herkese açık şekilde paylaşım yapmak daha da kolaylaşıyor."
 


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