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Twitter'ın hisselerinde yüzde 25 artış

Sosyal medya platformu Twitter, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde etti. Şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 25 prim yaptı

08 Şubat 2018, Perşembe 22:45
Twitter'ın hisselerinde yüzde 25 artış
New York Borsası'nda işlem gören Twitter hisseleri 35 dolar seviyesine kadar çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Özellikle reklam gelirlerindeki artış ve ABD dışındaki pazarlardan gelen büyüme, Twitter'ın gelirlerini artıran iki önemli etken olarak gösteriliyor.

BBCTürkçe'nin aktardığına göre, 2017'nin dördüncü çeyreği için 732 milyon dolarlık gelir açıklayan Twitter, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 2 arttığını duyurdu.


167 MİLYON DOLARLIK ZARAR AÇIKLAMIŞTI


Reuters haber ajansının yaptığı ankette ise 4. çeyrek geliri 686 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Her ne kadar ABD gelirleri yüzde 8 gerilese de, Twitter'ın dünya genelindeki gelir artışı yüzde 17'yi buldu.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı ise 91 milyon dolar oldu. Twitter 2016'nın 4. çeyreğinde 167 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.
 

KULLANICI SAYISI DEĞİŞMEDİ


Yatırımcılar, her ne kadar büyük bir sosyal medya platformu olsa da Twitter yönetimini elde edilen başarıyı kâra dönüştürememekle eleştiriyordu.

Twitter'ın kullanıcı sayısının bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemesi ise şirket açısından büyük bir sorun olarak görülmüyor ve bu durumun Twitter'ın sahte hesapları kapatma konusunda daha aktif bir politika izlemesinin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

 


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