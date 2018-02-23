İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Twitter şüpheli binlerce hesabı askıya aldı

Twitter, birden fazla profilden birebir aynı tweetlerin gönderimini yasaklıyor. Firma şüpheli binlerce hesabı askıya aldı

Twitter şüpheli binlerce hesabı askıya aldı
Twitter kullanıcılarının birebir aynı mesajı farklı hesaplar üzerinden paylaşmasının önüne geçmeyi planlıyor. Kullanıcılar, farklı hesaplar üzerinden beğenme ve retweetleme gibi eylemler gerçekleştirmeye olanak sağlayan yazılımlar da kullanamayacak.

Twitter yetkilisi Yoel Roth blog sayfası üzerinde yaptığı açıklamada "Bu değişiklikler Twitter'da can alıcı konuşmaları hedef alan kötü niyetli eylemlerden bir hamle önde olduğumuzdan emin olmak için atılmış bir adım. Bu can alıcı konuşmalara ABD ve diğer ülkelerdeki seçimler de dahil" ifadelerine yer verdi.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Twitter bot hesap olup olmadıklarını kontrol etmek için binlerce hesabı askıya aldı. Twitter askıya alınan hesapların tam sayısını vermezken, şüpheli hesapların şu anda sıkı bir denetimden geçtiğini vurguladı.


TWITTER 23 MART'A KADAR ZAMAN TANIDI


Erişimi askıya alınan hesapların sahiplerinden telefon numaralarını girmelerinin talep edildiği belirtildi. Firma bu hesapların sahiplerine 23 Mart'a kadar zaman tanıdı.

Twitter sözcüsü "Bir hesap askıya alınıp, kullanıcıdan telefon numarasını girmesi istendiğinde, kullanıcının hesabı bir telefon numarası girene kadar takipçi sayılarından çıkarılıyor. Bu Twitter'ı herkes için daha güvenli ve sağlıklı bir hale getirebilmek için yaptığımız geniş çaplı çalışmaların bir parçası" açıklamasını yaptı.

Durumdan ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin yoğun şekilde etkilendiği ve bu kullanıcıların takipçi sayılarında düşüş yaşadıkları için Twitter'a şikayette bulunduğu belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Keçiboynuzundan besin değeri yüksek çikolata üretildi

Keçiboynuzundan besin değeri yüksek çikolata üretildi
Galaxy S9 ve Galaxy S9+'un fotoğrafları ortaya çıktı! Avrupa fiyatları belli oldu

Galaxy S9 ve Galaxy S9+'un fotoğrafları ortaya çıktı! Avrupa fiyatları belli oldu
Sonic The Hedgehog ne zaman vizyona girecek?

Sonic The Hedgehog ne zaman vizyona girecek?
Meizu X2 çok iddialı

Meizu X2 çok iddialı
HTC Desire 12 ortaya çıktı

HTC Desire 12 ortaya çıktı

Üniversiteli Metehan'a 15 bin drone siparişi

Üniversiteli Metehan'a 15 bin drone siparişi
Steam’de de KDV ödeyeceğiz!

Steam’de de KDV ödeyeceğiz!
Galaxy S9+ rekor kırdı

Galaxy S9+ rekor kırdı
BlackBerry’nin yeni modelleri belli oldu

BlackBerry’nin yeni modelleri belli oldu
İşte Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber çocuğu: Prenses Elif

İşte Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber çocuğu: Prenses Elif
Airbus elektrikli uçan taksinin görüntülerini yayınladı

Airbus elektrikli uçan taksinin görüntülerini yayınladı