Twitter üzerinden emekli oldu

SGK'nın sosyal medyadan emeklilik operasyonu, Mesut Yılmaz adlı kişinin SGK'ya attığı tweet mesajıyla başladı.

Yılmaz, SGK'ya hitaben yazdığı mesajında, babası Mehmet Yılmaz'ın emeklilik için gereken yaş ve prim süresi şartlarını doldurduğunu, bu yılın ocak ayında SGK'ya yazılı başvuru yaparak emeklilik işlemlerinin yapılmasını istediğini bildirdi. Yılmaz mesajında, babasının başvuruyu Balıkesir SGK'ya yaptığını, ancak SGK'nın, babasına ait olan sicil numarasını kullanarak Edirne'deki başka bir sigortalıyı yanlışlıkla emekli ettiği bilgisini de verdi.

GEREKLİ YAZIYI YAZMASINA RAĞMEN EMEKLİYE AYRILAMADI

Babasına ait sicil numarasıyla başka bir kişinin emekli edilmesi yüzünden babasının bir türlü emekli olamadığından yakınan Yılmaz, sicil hatasını Edirne SGK Müdürlüğü'nde düzeltmeyi başardıklarını, Edirne'nin Ankara'daki Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli yazıyı da yazdığını, ancak buna rağmen SGK'nın babası Mustafa Yılmaz'ı emekliye ayırmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA SGK'YA DUYURDU

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Yılmaz, söz konusu şikayetlerini 24 Temmuz Salı günü sabah saat 06.38'de tweet mesajıyla sosyal medyadan hem SGK'ya hem de kamuoyuna duyurdu.

"BABANIZ EMEKLİ OLMUŞTUR, HAYIRLI OLSUN"

Vatandaşın SGK'ya yaptığı bu şikayete SGK'dan jet hızıyla yanıt geldi. SGK, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 14.45'te, yani sosyal medya üzerinden yapılan şikayetten sadece bir gün sonra, aylardır bekleyen Mustafa Yılmaz'ın emekli olduğunu söyledi.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merhabalar Mesut Bey, sosyal medyada babanız için yazdığınız talep üzerine emeklilik işlemi başlatıldı ve babanız bugün itibariyle emekli olmuştur. Hayırlı olsun" denildi.



