Twitter’dan trollere yeni uygulama

Twitter, site üzerindeki kötü niyetli internet ‘trolleri’ ile ilgili stratejisinde değişikliğe gitti. Şirket artık kullanıcıların davranışsal sinyallerine bakarak sitede insanları rahatsız eden hesaplardan atılan tweet’lerin görünürlüğünü azaltacak.

TANIMADIKLARINA LAF ATANLARA CEZA

Twitter CEO’su Jack Dorsey artık kullanıcıların kendilerini takip etmeyen kişileri ne sıklıkla tweet’lerinde etiketlediklerine ve e-posta adreslerinin doğrulanıp doğrulanmadığına bakılacağını söyledi. Bu verilere göre o hesaptan atılan tweet’ler arama sonuçlarında ya da bir tweet’e verilen yanıtların sıralamasında daha altta yer alacak. Böylece rahatsızlık veren tweet’lerin görünürlüğü azaltılacak.



