UBER sandıkları aracın önünü kestiler

Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde dün akşam saatlerinde bir grup taksici, UBER aracı sandıkları siyah minibüsün önünü kesti.

TAKSİCİLERİ İKNA EDEMEDİ...

Direksiyondaki sürücü, UBER aracı olmadığını patronunun Adana’dan dönecek annesi ve akrabalarını almak için havalimanına geldiğini söylese de grubu ikna edemedi.

POLİS ARAYA GİRDİ

Sürücü ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Araçtakiler de tartışmaya dahil oldu. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

TAKSİCİLER ÖZÜR DİLEDİ

Taksiciler olayın anlaşılması üzerine sürücüden özür diledi. Darp edilen sürücü de şikayetçi olmaktan vazgeçti. Minibüsün yurt dışına yedek parça ithalat ve ihracatı yapan bir şirkete ait olduğu öğrenildi.



