UBER uygulaması Türkiye'de tarışma yaratmış durumda... UBER şoförleri ile taksiciler arasında da zaman zaman büyük tartışmalar yaşanıyor. Hükümet, artan olaylara önem almak için taksiciler lehine bir karar aldı.

UBER YASAKLANDI MI?

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. Bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse 2 yıl boyunca yetki belgesi iptal edilecek.

İLK UYARIDA CEZAYI KALDIRMAK 3 BİN LİRA

A1, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, bir takvim yılı içerisinde bu kuralı ikinci kez ihlal etmeleri ve bunun tespit edilmesi halinde taşıtın/taşıtların yetki belgesi iptal edilecek. İptal edilen yetki belgesi sahiplerine, 2 yıl geçmeden aynı tür yetki belgesi düzenlenmeyecek.

Yasadışı şekilde taşımacılık yapanların, özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten “teknoloji kullanım ücreti” adı altında komisyon aldığı tespit edildi. Düzenlemenin bu firma sahiplerini de kapsadığı öğrenildi. İlk uyarıda verilecek 50 puan cezanın kaldırılmak istenmesi durumunda 3 bin TL ödeme yapılacağı ifade edildi.

UBER'DEN AÇIKLAMA

Uber'den yapılan açıklamada, "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" ifadelerine yer verildi.



















