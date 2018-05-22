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UBER'in önünü kesip etrafını sarmışlardı! 2 taksici gözaltında

Esenyurt'ta önceki gün UBER aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

22 Mayıs 2018, Salı 16:26 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 16:33
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Esenyurt'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda bazı taksicilerin UBER aracının geçişine izin vermeyerek sürücünün etrafını sarıp tehdit ettikleri iddia edilmişti.

Müşterilerin ve sürücünün korku dolu anları UBER yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

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