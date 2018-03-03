‘Üç Billboard’ mu, ‘Suyun Sesi’ mi, ‘Uğur Böceği’ mi?

Oscar’da En İyi Film dalında son yılların en çekişmeli yarışını izleyeceğiz bu yıl. “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri”, “Suyun Sesi” ve “Uğur Böceği” arasındaki yarış nereye varır, merak konusu. Oyuncu dallarında bir netlik var. Özellikle film, yabancı dilde film, belgesel, görsel efekt, şarkı ve müzik kategorileri sürprizlere açık. Tüm dallarda tahminlerime ve temennilerime aşağıdan ulaşabilirsiniz.
‘Üç Billboard’, ‘Argo’ kadar beğenildi mi?
Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli… 2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.
Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi.
“Üç Billboard” ise bu devirde ‘ırkçı mı?’ sorularıyla belirgin bir kutuplaşma yarattı. Daha önce ‘En İyi Yönetmen’e aday olmadan ödüle ulaşan sadece “Wings” (1927), “Grand Hotel” (1932), “Bayan Daisy ve Şoförü” (“Driving Miss Daisy”, 1989) ve “Operasyon: Argo” (“Argo”, 2012) var. Bunlardan sonuncusu PGA, DGA, SAG, BAFTA, Altın Küre ödüllerini alarak gelmişti. “Üç Billboard”, sadece Altın Küre, BAFTA ve SAG zaferlerine ulaşabildi. “Bayan Daisy ve Şoförü”, Altın Küre ve DGA’ya aday olmadan PGA Ödülü’nü almıştı.
“Üç Billboard” ve “Suyun Sesi”, Amerika’nın ulusal açıdan en büyük eleştirmen kurumlarından ‘National Board of Review’un Aralık’ta açıkladığı ‘En İyi 10 Film’ listesine giremedi. 2003’ten bu yana bu seçkiye dahil edilmeyen bir film Oscar zaferine ulaşamamıştı.
‘Uğur Böceği’ bir şeyler yapabilir mi?
“Uğur Böceği” (“Lady Bird”) ise bu listede var. Bu sebeple de rekabette üçüncü sırada görülse de, aradan yine Telluride/Toronto çıkışlı olmasıyla sıyrılır mı sorusu soruluyor. Geçen sene Altın Küre dışında ödülsüz “Ay Işığı”nı (“Moonlight”, 2016) son dakika zaferine taşıyan A24 Films bu sene de iddialı. İyi tanıtım yaptılar, politik ortama uyum sağladılar.
Buradaki ‘android kuşağına X kuşağının insaniliğini öneren kadın prototipi’ birçok kişide nostalji hissi yarattı. Film Akademi’nin sevdiği ‘dönem algısı’nı fark yaratarak inşa etti. “Üç Billboard”dan daha çekici ve başı-sonu olan bir başarı hikayesine de sahip. ‘Neden olmasın?’ dedirtiyor. Daha önce Bigelow, Oscar’a ulaşsa da bunu tamamen erkeklerin merkezde olduğu bir filmle yapmıştı (bkz. “Ölümcül Tuzak”). Bu sebeple Gerwig’in zaferi kadın kimliğini taçlandırabilir. Bu arzu ‘En İyi Yönetmen’e de sızabilir. Dördüncü sırada ise “Kapan” (“Get Out”) bekliyor.
“Üç Billboard” ödüle ulaşırsa Telluride’da gösterilmeyen bir film 2011’den bu yana ilk kez zafere ulaşmış olacak. “Suyun Sesi” Oscar’ı alırsa Venedik’ten Altın Aslan’la dönen bir film ilk kez Oscar kazanacak (“Brokeback Dağı” bu başarı sonrası En İyi Yönetmen’le yetinmişti). Yani ilginç istatistikler de bizi bekliyor. Telluride, Toronto’nun önüne geçerek çaktırmadan ‘özel ön-galalar’ı yakalamışken böyle bir sekme yaşar mı, o da merak konusu.
Oyuncu dallarında sürpriz olabilir mi?
Diğer ana dallarda büyük oranda netlik göze çarpıyor. En İyi Yönetmen’de Guillermo Del Toro favori, onu yıkarsa Greta Gerwig yıkar. En İyi Erkek Oyuncu heykelciğini Gary Oldman zaten Toronto’da çıktığında almıştı, sekme yaşamaz. En İyi Kadın Oyuncu’da Frances McDormand da bir sıkıntı çekmez gibi, ama Saoirse Ronan’ı unutmamak lazım.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’da Allison Janney’nin zamanı gelmişti, son 1.5 ayda ödülleri toplayarak ağırlığını hissettirdi, sekme yaşamaz. Onun arkasında Laurie Metcalf ve Lesley Manville gibi iki başarılı performans ve oyuncu bekliyor. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’da Sam Rockwell son 1.5 aydaki ivmesiyle duruşunu gösterdi, ama Christopher Plummer da filme damga vuran performansıyla ‘taciz karşıtları’nın bir kısmının oyunu alabilir. Belki de ‘ırkçı’lığı ile tepki çeken tiplemenin negatif geri dönüşü bu olabilir.
Teknik dallarda özellikle Ses Kurgusu, Ses Miksajı, Kurgu’da “Dunkirk” bir ağırlık hissettirecek. Roger Deakins’in 14. Oscar adaylığından zaferle dönmesine saatler kaldı, umarız “Blade Runner 2049”la bir anormallik yaşamaz. Belgesel ve yabancı film dallarındaki politik ivmelerin ne yöne kayacağı ise merak konusu…
EN İYİ FİLM
Kim alır:
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboard Outside Ebbing, Missouri)
Kim alabilir:
Suyun Sesi (The Shape of Water)
Kim almalı:
Dunkirk
EN İYİ YÖNETMEN
Kim alır:
Guillermo Del Toro (Suyun Sesi)
Kim alabilir:
Greta Gerwig (Uğur Böceği)
Kim almalı:
Christopher Nolan (Dunkirk)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Kim alır:
Gary Oldman (En Karanlık Saat)
Kim alabilir:
Timothée Chalamet (Beni Adınla Çağır)
Kim almalı:
Gary Oldman (En Karanlık Saat)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Kim alır:
Frances McDormand (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Kim alabilir:
Saoirse Ronan (Uğur Böceği)
Kim almalı:
Frances McDormand (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Kim alır:
Sam Rockwell (Üç Billboard)
Kim alabilir:
Christopher Plummer (Dünyanın Bütün Parası)
Kim almalı
: Christopher Plummer (Dünyanın Bütün Parası)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kim alır:
Allison Janney (Ben, Tonya)
Kim alabilir:
Laurie Metcalf (Uğur Böceği)
Kim almalı:
Allison Janney (Ben, Tonya)
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Kim alır:
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
Kim alabilir:
Kapan (Get Out)
Kim almalı:
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Kim alır:
Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)
Kim alabilir:
Savaştan Sonra (Mudbound)
Kim almalı:
Molly’s Game
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Kim alır:
Blade Runner 2049
Kim alabilir:
Savaştan Sonra
Kim almalı:
Blade Runner 2049
EN İYİ KURGU
Kim alır:
Dunkirk
Kim alabilir:
Baby Driver
Kim almalı:
Dunkirk
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Kim alır:
Suyun Sesi
Kim alabilir:
Blade Runner 2049
Kim almalı:
Suyun Sesi
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Kim alır:
Maymunlar Cehennemi: Savaş
Kim alabilir:
Blade Runner 2049
Kim almalı:
Maymunlar Cehennemi: Savaş
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Kim alır:
Phantom Thread
Kim alabilir:
Güzel ve Çirkin (The Beauty and the Beast)
Kim almalı:
Phantom Thread
EN İYİ SES MİKSAJI
Kim alır:
Dunkirk
Kim alabilir:
Baby Driver
Kim almalı:
Dunkirk
EN İYİ SES KURGUSU
Kim alır:
Dunkirk
Kim alabilir:
Baby Driver
Kim almalı:
Dunkirk
EN İYİ MÜZİK
Kim alır:
Suyun Sesi
Kim alabilir:
Dunkirk
Kim almalı:
Dunkirk
EN İYİ ANİMASYON
Kim alır:
Coco
Kim alabilir:
Pervane (The Breadwinner)
Kim almalı:
Loving Vincent
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Kim alır:
A Fantastic Woman (Una Mujer Fantastica)
Kim alabilir:
Hakaret (L’Insulte)
Kim almalı:
Sevgisiz (Nelyubov)
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
Kim alır:
En Karanlık Saat
Kim alabilir:
Mucize (Wonder)
Kim almalı:
En Karanlık Saat
EN İYİ ŞARKI
Kim alır:
Remember Me – Coco
Kim alabilir:
This is Me – Muhteşem Showman
Kim almalı:
This is Me – Muhteşem Showman
EN İYİ BELGESEL
Kim alır:
Last Men in Aleppo
Kim alabilir:
Faces, Places
Kim almalı:
Faces, Places
Gözde Hatunoğlu