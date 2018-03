‘Üç Billboard’ mu, ‘Suyun Sesi’ mi, ‘Uğur Böceği’ mi?

‘Üç Billboard’, ‘Argo’ kadar beğenildi mi?

‘Uğur Böceği’ bir şeyler yapabilir mi?

Oyuncu dallarında sürpriz olabilir mi?

Gözde Hatunoğlu

Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli… 2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi.“Üç Billboard” ise bu devirde ‘ırkçı mı?’ sorularıyla belirgin bir kutuplaşma yarattı. Daha önce ‘En İyi Yönetmen’e aday olmadan ödüle ulaşan sadece “Wings” (1927), “Grand Hotel” (1932), “Bayan Daisy ve Şoförü” (“Driving Miss Daisy”, 1989) ve “Operasyon: Argo” (“Argo”, 2012) var. Bunlardan sonuncusu PGA, DGA, SAG, BAFTA, Altın Küre ödüllerini alarak gelmişti. “Üç Billboard”, sadece Altın Küre, BAFTA ve SAG zaferlerine ulaşabildi. “Bayan Daisy ve Şoförü”, Altın Küre ve DGA’ya aday olmadan PGA Ödülü’nü almıştı.“Üç Billboard” ve “Suyun Sesi”, Amerika’nın ulusal açıdan en büyük eleştirmen kurumlarından ‘National Board of Review’un Aralık’ta açıkladığı ‘En İyi 10 Film’ listesine giremedi. 2003’ten bu yana bu seçkiye dahil edilmeyen bir film Oscar zaferine ulaşamamıştı.“Uğur Böceği” (“Lady Bird”) ise bu listede var. Bu sebeple de rekabette üçüncü sırada görülse de, aradan yine Telluride/Toronto çıkışlı olmasıyla sıyrılır mı sorusu soruluyor. Geçen sene Altın Küre dışında ödülsüz “Ay Işığı”nı (“Moonlight”, 2016) son dakika zaferine taşıyan A24 Films bu sene de iddialı. İyi tanıtım yaptılar, politik ortama uyum sağladılar.Buradaki ‘android kuşağına X kuşağının insaniliğini öneren kadın prototipi’ birçok kişide nostalji hissi yarattı. Film Akademi’nin sevdiği ‘dönem algısı’nı fark yaratarak inşa etti. “Üç Billboard”dan daha çekici ve başı-sonu olan bir başarı hikayesine de sahip. ‘Neden olmasın?’ dedirtiyor. Daha önce Bigelow, Oscar’a ulaşsa da bunu tamamen erkeklerin merkezde olduğu bir filmle yapmıştı (bkz. “Ölümcül Tuzak”). Bu sebeple Gerwig’in zaferi kadın kimliğini taçlandırabilir. Bu arzu ‘En İyi Yönetmen’e de sızabilir. Dördüncü sırada ise “Kapan” (“Get Out”) bekliyor.“Üç Billboard” ödüle ulaşırsa Telluride’da gösterilmeyen bir film 2011’den bu yana ilk kez zafere ulaşmış olacak. “Suyun Sesi” Oscar’ı alırsa Venedik’ten Altın Aslan’la dönen bir film ilk kez Oscar kazanacak (“Brokeback Dağı” bu başarı sonrası En İyi Yönetmen’le yetinmişti). Yani ilginç istatistikler de bizi bekliyor. Telluride, Toronto’nun önüne geçerek çaktırmadan ‘özel ön-galalar’ı yakalamışken böyle bir sekme yaşar mı, o da merak konusu.Diğer ana dallarda büyük oranda netlik göze çarpıyor. En İyi Yönetmen’de Guillermo Del Toro favori, onu yıkarsa Greta Gerwig yıkar. En İyi Erkek Oyuncu heykelciğini Gary Oldman zaten Toronto’da çıktığında almıştı, sekme yaşamaz. En İyi Kadın Oyuncu’da Frances McDormand da bir sıkıntı çekmez gibi, ama Saoirse Ronan’ı unutmamak lazım.En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’da Allison Janney’nin zamanı gelmişti, son 1.5 ayda ödülleri toplayarak ağırlığını hissettirdi, sekme yaşamaz. Onun arkasında Laurie Metcalf ve Lesley Manville gibi iki başarılı performans ve oyuncu bekliyor. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’da Sam Rockwell son 1.5 aydaki ivmesiyle duruşunu gösterdi, ama Christopher Plummer da filme damga vuran performansıyla ‘taciz karşıtları’nın bir kısmının oyunu alabilir. Belki de ‘ırkçı’lığı ile tepki çeken tiplemenin negatif geri dönüşü bu olabilir.Teknik dallarda özellikle Ses Kurgusu, Ses Miksajı, Kurgu’da “Dunkirk” bir ağırlık hissettirecek. Roger Deakins’in 14. Oscar adaylığından zaferle dönmesine saatler kaldı, umarız “Blade Runner 2049”la bir anormallik yaşamaz. Belgesel ve yabancı film dallarındaki politik ivmelerin ne yöne kayacağı ise merak konusu…Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboard Outside Ebbing, Missouri)Suyun Sesi (The Shape of Water)DunkirkGuillermo Del Toro (Suyun Sesi)Greta Gerwig (Uğur Böceği)Christopher Nolan (Dunkirk)Gary Oldman (En Karanlık Saat)Timothée Chalamet (Beni Adınla Çağır)Gary Oldman (En Karanlık Saat)Frances McDormand (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Saoirse Ronan (Uğur Böceği)Frances McDormand (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Sam Rockwell (Üç Billboard)Christopher Plummer (Dünyanın Bütün Parası): Christopher Plummer (Dünyanın Bütün Parası)Allison Janney (Ben, Tonya)Laurie Metcalf (Uğur Böceği)Allison Janney (Ben, Tonya)Üç Billboard Ebbing Çıkışı, MissouriKapan (Get Out)Üç Billboard Ebbing Çıkışı, MissouriBeni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)Savaştan Sonra (Mudbound)Molly’s GameBlade Runner 2049Savaştan SonraBlade Runner 2049DunkirkBaby DriverDunkirkSuyun SesiBlade Runner 2049Suyun SesiMaymunlar Cehennemi: SavaşBlade Runner 2049Maymunlar Cehennemi: SavaşPhantom ThreadGüzel ve Çirkin (The Beauty and the Beast)Phantom ThreadDunkirkBaby DriverDunkirkDunkirkBaby DriverDunkirkSuyun SesiDunkirkDunkirkCocoPervane (The Breadwinner)Loving VincentA Fantastic Woman (Una Mujer Fantastica)Hakaret (L’Insulte)Sevgisiz (Nelyubov)En Karanlık SaatMucize (Wonder)En Karanlık SaatRemember Me – CocoThis is Me – Muhteşem ShowmanThis is Me – Muhteşem ShowmanLast Men in AleppoFaces, PlacesFaces, Places