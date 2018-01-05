Üç büyüklerden Münir Özkul için başsağlığı mesajları

Erdinç Şahin

'ın resmi internet sitelerindeniçin yayınladığı taziye mesajları şöyle:“Türk Sinema ve Tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından,'nınbirçok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Münir Özkul'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.Usta sanatçı merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.”“Türk sinemasının efsane isimlerinden’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Münir Özkul; bazen kahkahaların, bazen hüzünlerin başrolündeydi.Kel Hasan Efendi’den İsmail Hakkı Dümbüllü’ye geçen kavuğun 1968’den Ferhan Şensoy’a devrettiği 1989 yılına kadar sahibiydi.220 sinema filminde, 10 dizide rol alan, sayısız ödüllerin sahibi Münir Özkul eminiz ki Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacak.93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”“Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Münir Özkul'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakan, canlandırdığı, her zaman kalbimizde olacaktır.Merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve milletimize başsağlığı dileriz.”