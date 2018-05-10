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Üç ülkedeki Türk seçmene oy kullanma müjdesi

Malta, Sırbistan ve Moldova’da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanabilecek

Üç ülkedeki Türk seçmene oy kullanma müjdesi
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları için Malta, Sırbistan ve Moldova’da ilk kez sandık kurulacak.

Türkiye’de ilk turu 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, 7-19 Haziran'da dış temsilciliklerde, 7-24 Haziran'da gümrük kapılarında oy kullanacak.

Oy kullanma süreci bazı ilklere de sahne olacak.

Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda Türk vatandaşları, 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yılki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türk vatandaşlarının oy kullanabileceği ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kurallar çerçevesinde bu seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60’a, temsilcilik sayısı da 123’e yükseldi.

YSK’nin belirlediği mevzuata göre, yapılan adres beyanları sonucunda dış temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500’ü geçen Malta, Sırbistan ve Moldova’da yaşayan seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşları, bu ülkelerde kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Malta'nın başkenti Valetta, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Moldova'nın başkenti Kişinev’deki Türk büyükelçiliklerinde YSK ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk seçmenin önüne ilk kez birer sandık konulacak.

YSK ve Dışişleri Bakanlığının eş güdüm içinde yürüttüğü hazırlıklar çerçevesinde, seçimlerin ilk turu için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte toplamda 3 bin 160 sandık kurulacak.

AA


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