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Üç yeni Huawei telefon geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin üç yeni modeli TENAA performans testinde görüldü. Yeni çıkacak üç telefonda ortak olarak 18:9 oranında ekranlara ve çift arka kamerası bulunan metal arka kapaklara sahip.

Üç yeni Huawei telefon geliyor
FLA-AL00 ve FLA-TL10 seri numarasına sahip iki modelin Nova 2 ve Nova 2 Plus’ın halefi olarak piyasaya çıkması beklenen Nova 3 ve Nova 3 Plus olduğu tahmin ediliyor. Her iki akıllı telefonda çift arka kameraya ve çift selfie kamerasına sahip.

Nova 3 ve Nova 3 Plus olduğu tahmin edilen telefonlar arasında ilk bakışta pekte farklılık görülmüyor. Belkide iki model birbirinden farklı ekran büyüklüklerine sahip olabilir.

LDN-TL00 seri numarasına sahip üçüncü modelin 2018’de piyasaya çıkması beklenen T3 yada Y5 olması olası. Bu modelde diğerlerinde olduğu gibi çift arka kameraya sahip. Diğerlerinde farkı ise çift yerine tek selfie kamerasına sahip olması. Telefon görsel olarak geçtiğimiz gün sızdırılan Honor modeline oldukça benziyor.
 

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