15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Üç yıl önce Müslüman olan Alman Petra Meissner Türk vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor

İslam dinini seçen Alman Petra Meissner, Türk vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyor

Üç yıl önce Müslüman olan Alman Petra Meissner Türk vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dortmund şehrinde yaşayan Petra Meissner 3 yıl önce Müslüman oldu. 12 yıl Konya’da yaşamış olan Meissner, şimdi de Türk vatandaşlığına geçmek istiyor. 49 yaşındaki Meissner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Türk vatandaşlığına geçmek istediğini dile getirdi. 

İslam’a geçtikten sonra Türkiye’ye olan hayranlığı da artan Alman kadın, 12 yıl Konya’da yaşadıktan sonra vizesinin bitmesi üzerine Almanya’ya dönmek zorunda kaldığını belirtti. “Mevlana Türbesi’nde huzur buluyorum” diyen Meissner, artık Almanya’da yaşamak istemediğini, Türkiye’ye yerleşip Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi. 


TÜRK ARKADAŞLARI ALMAN PETRA'YI MELEK OLARAK ÇAĞIRIYOR


Müslüman olduktan sonra Türk arkadaşları tarafından “Melek” olarak çağrılan Alman kadın, bu süre içerisinde Türkçe de öğrendi. Türk örf ve geleneklerine uyum sağlayan Petra Meissner, Türkiye'yi ve Konya'yı da çok sevdiğini ifade etti. Petra Meissner, “Şu an Almanya'da yaşıyorum. On iki sene Konya'da yaşadım. Vizem bittiği için maalesef Almanya'dayım. Ama Türkiye'yi daha çok seviyorum. Türkiye'den uzakta olduğum için çok üzülüyorum. Konya'yı çok seviyorum. Oradayken her hafta Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyordum. Orada huzur buluyorum. Almanya'da ise mutsuzum, en kısa zamanda Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk vatandaşı olmak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Petra, Türkiye'ye hasretlik çekerken, Almanya'da Türkçeyi unutmamak için de Türkçe kitaplar okuyor ve saz çalıyor. Petra'nın en büyük hayali ise Türkiye'de kalıp, insanlara yardım etmek. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 44. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 44. gün
Meclis uyuşturucu madde bağımlılığı araştırma komisyonu: İmamlar meyhaneye girmekten çekiniyor

Meclis uyuşturucu madde bağımlılığı araştırma komisyonu: İmamlar meyhaneye girmekten çekiniyor
Metin Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması

Metin Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması
Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hız kazandı

Muhalefet cephesinde ittifak kulisleri hız kazandı
Taşocağı tarihi mezarı yok etti

Taşocağı tarihi mezarı yok etti
Orası Atatürk'ün karagah kurduğu yer! 100 yıl sonra yeniden Raco'dayız

Orası Atatürk'ün karagah kurduğu yer! 100 yıl sonra yeniden Raco'dayız
Asayiş kontrolü uygulamalarında 'seçiciler' dönemi

Asayiş kontrolü uygulamalarında 'seçiciler' dönemi
İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Trabzon'da toprak kayması

Trabzon'da toprak kayması
Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı