Üç yıl önce Müslüman olan Alman Petra Meissner Türk vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor

TÜRK ARKADAŞLARI ALMAN PETRA'YI MELEK OLARAK ÇAĞIRIYOR

Can Hakman

'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dortmund şehrinde yaşayan3 yıl önce Müslüman oldu. 12 yıl Konya’da yaşamış olan Meissner, şimdi de. 49 yaşındaki Meissner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Türk vatandaşlığına geçmek istediğini dile getirdi.İslam’a geçtikten sonra Türkiye’ye olan hayranlığı da artan Alman kadın, 12 yıl Konya’da yaşadıktan sonra vizesinin bitmesi üzerine Almanya’ya dönmek zorunda kaldığını belirtti. “Mevlana Türbesi’nde huzur buluyorum” diyen Meissner, artık Almanya’da yaşamak istemediğini, Türkiye’ye yerleşip Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi.Müslüman olduktan sonra Türk arkadaşları tarafından “Melek” olarak çağrılan Alman kadın, bu süre içerisinde Türkçe de öğrendi. Türk örf ve geleneklerine uyum sağlayan Petra Meissner, Türkiye'yi ve Konya'yı da çok sevdiğini ifade etti. Petra Meissner, “Şu an Almanya'da yaşıyorum. On iki sene Konya'da yaşadım. Vizem bittiği için maalesef Almanya'dayım. Ama Türkiye'yi daha çok seviyorum. Türkiye'den uzakta olduğum için çok üzülüyorum. Konya'yı çok seviyorum. Oradayken her hafta Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyordum. Orada huzur buluyorum. Almanya'da ise mutsuzum, en kısa zamanda Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk vatandaşı olmak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.Petra, Türkiye'ye hasretlik çekerken, Almanya'da Türkçeyi unutmamak için de Türkçe kitaplar okuyor ve saz çalıyor. Petra'nın en büyük hayali ise Türkiye'de kalıp, insanlara yardım etmek.İHA