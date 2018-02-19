Uçağa yetişemeyince ölümden döndü

İran'da Tahran'dan kalktıktan sonra İsfahan eyaletinde düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağına yetişemeyen Yunan deprem bilimci Akis Çelentis'in ölümden döndüğü ortaya çıktı

19 Şubat 2018, Pazartesi 00:57
Uçağa yetişemeyince ölümden döndü
Yunan internet haber sitesi “İefimerida”ya konuşan Çelentis, Tahran'da olduğunu ve geç kaldığı için uçağa binemediğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

TRAFİKTEN DOLAYI UÇAĞI KAÇIRDI

Çelentis, Tahran’da havaalanına gitmek için yola çıktığını ancak trafik yoğunluğu nedeniyle geç kalarak uçağı kaçırdığını ifade ederek “Bu yüzden uçağa binemedim. Sanırım yedi canlıyım. Şu anda her şey iyi.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İran’da Aseman Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının bugün İsfahan Eyaleti yakınlarında düştüğü ve uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

AA

Son dakika... İran'da yolcu uçağı düştüSon dakika... İran'da yolcu uçağı düştü


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsviçre’de 10 kişi çığın altında kaldı

İsviçre’de 10 kişi çığın altında kaldı
İran Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya tepki

İran Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya tepki
Dağıstan'daki Maslenitsa Festivali'nde katliam: Ölü ve yaralılar var

Dağıstan'daki Maslenitsa Festivali'nde katliam: Ölü ve yaralılar var
Hindistan'da bir düğünde patlama: 18 ölü

Hindistan'da bir düğünde patlama: 18 ölü
ABD'li Taylor Francis cesaretiyle tüm dünyayı kendisine hayran bıraktırıyor

ABD'li Taylor Francis cesaretiyle tüm dünyayı kendisine hayran bıraktırıyor
İsveç'te 10 yılda bir milyon kişi kilise üyeliğinden vazgeçti

İsveç'te 10 yılda bir milyon kişi kilise üyeliğinden vazgeçti
İngiltere'de aşırı sağcı lider partisinden güven oyu alamadı!

İngiltere'de aşırı sağcı lider partisinden güven oyu alamadı!
Netanyahu toplantıya böyle geldi!

Netanyahu toplantıya böyle geldi!
Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu

Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu
Öğrencisiyle arabada yarı çıplak yakalandı!

Öğrencisiyle arabada yarı çıplak yakalandı!
Güney Kore'de norovirüs bulaşanların sayısı 275'e yükseldi

Güney Kore'de norovirüs bulaşanların sayısı 275'e yükseldi