Uçağın camı patladı, pilotun belden yukarısı dışarı çıktı!

Sichuan Airlines’a ait Airbus A319 uçağında, uçuşunun 30. dakikasında 10 kilometre yüksekteyken ön cam patladı. Çin'in Çongçing bölgesinden Tibet'e gitmek üzere havalanan uçakta kokpitin ön camı patlayınca büyük panik yaşandı.

Aniden basınç ve sıcaklık düştü. Pilot Liu Chuanjian, sağına baktığında yardımcısının vücudunun yarısının camdan çıktığını gördü.

Yardımcı pilot, emniyet kemeri sayesinde uçaktan düşmekten kurtuldu. Ancak her şeyin kontrolden çıktığı kokpitteki pilot, uçağı kendi imkânlarıyla indirmek zorunda kaldı.

Liu Chuanjian, “Kokpitteki her şey uçuşuyordu. Ekipmanları çoğu çalışmıyordu, radyoyu bile duyamıyordum. Uçak öyle sarsılıyordu ki, göstergeleri bile okuyamıyordum” ifadeleriyle yaşadığı korku anlarını anlattı.

119 yolcuyu taşıyan uçak hiç kimse ciddi bir şekilde yaralanmadan Çengdu kentine inince, pilot kahraman ilan edildi.

Kuş çarpması ve yıldırımlar, uçakların camını çatlatabilse de, bu ölçekteki bir kırılma çok nadir görülüyor.



