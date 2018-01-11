Uçağını kaçıran İranlı yolcu, yeni uçağı beklerken hayatını kaybetti

Yusuf Cevahir

Amir Gerayely Moghadam (48) isimli İranlı yolcu, gece saat 01.15'te Tahran'a hareket eden THY uçağını kaçırdı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde başka bir seferle Tahran’a gitmek üzere bekleyen Moghadam bir anda 214 numaralı kapıda yere yığıldı.Talihsiz adama sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Amir Gerayely Moghadam yapılan müdahaleleye rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Amir Gerayely Moghadam’in cesedi apronda bekleyen ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.