SON DAKİKA

Uçağını kaçıran İranlı yolcu, yeni uçağı beklerken hayatını kaybetti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gece 01.15'teki Tahran uçağını kaçıran İranlı yolcu, yeni uçağı beklerken can verdi

Uçağını kaçıran İranlı yolcu, yeni uçağı beklerken hayatını kaybetti
Amir Gerayely Moghadam (48) isimli İranlı yolcu, gece saat 01.15'te Tahran'a hareket eden THY uçağını kaçırdı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde başka bir seferle Tahran’a gitmek üzere bekleyen Moghadam bir anda 214 numaralı kapıda yere yığıldı.

Talihsiz adama sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Amir Gerayely Moghadam yapılan müdahaleleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin  yaptığı incelemenin ardından  Amir Gerayely Moghadam’in cesedi apronda bekleyen ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Saatte 20 kilometre hızla giden otomobil olduğu yerde takla attı

Saatte 20 kilometre hızla giden otomobil olduğu yerde takla attı

Diyarbakır'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Diyarbakır'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada

Güvenlik görevlisini bıçakla kovalayan hırsızlar kamerada
15 bin liralık telefon ve internet kablosu çaldılar

15 bin liralık telefon ve internet kablosu çaldılar
Motosikletlinin, engelli gence çarptığı anlar kamerada

Motosikletlinin, engelli gence çarptığı anlar kamerada
Önce yemek yedi, sonra cep telefonunu çaldı

Önce yemek yedi, sonra cep telefonunu çaldı
Antalya’daki sevgilisini görmek için uçağa biletsiz binmiş

Antalya’daki sevgilisini görmek için uçağa biletsiz binmiş
Külottaki zula cepten uyuşturucu çıktı!

Külottaki zula cepten uyuşturucu çıktı!
Erzurum'da bir zanlının karakoldan kaçışı filmleri aratmadı

Erzurum'da bir zanlının karakoldan kaçışı filmleri aratmadı
4 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan dayıya 30 yıl hapis

4 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan dayıya 30 yıl hapis
İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar

İstanbul'da ana-kız hırsızlık çetesi kurmuşlar