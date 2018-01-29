İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Uçak bileti ve otel rezervasyon hizmeti veren Bavul kapanıyor!

Türkiye’deki faaliyetlerini geçen aralık ayında durduran, uçak bileti, otel rezervasyonu ve tur hizmeti veren bavul.com için bu kez iflas davası açıldı. Bavul.com’un sahibi Romanyalı Paravion Turizm’in açtığı iflas davası sonrası mahkeme, şirketin iflasına karar verdikten sonra varlıkları satılıp borçlar ödenecek

29 Ocak 2018, Pazartesi 12:15
Uçak bileti ve otel rezervasyon hizmeti veren Bavul kapanıyor!
Romanya merkezli Paravion Turizm Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi, Bavul.com’u 4 yıl önce devraldı. Şubat 2013’te İstanbul’da kurulan şirket üzerinden yürütülen faaliyetler ise geçen yıl Aralık ayında durduruldu.
 

GEREKÇE BÖYLE AÇIKLANMIŞTI


Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Şirketin, bavul.com’un faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin açıklaması ise “Bu kararımızda pazarda oluşan aşırı rekabetçi fiyat politikalarının karlılığı oldukça azaltması ve tedarikçilerimizin çoğuna yaptığımız ödemelerin Euro cinsinden olması ve kurdaki hızlı değişiklikler etkili olmuştur” şeklinde oldu.
 

 ŞİRKET TASFİYE EDİLECEK


Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasından sonra bu kez de iflas talebi ile dava açıldı. Davayı açan taraf Paravion Turizm şirketi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde açılan davada iflas kararı çıkması halinde şirket tasfiye sürecine alınacak. Şirketin varlıkları satılarak, varsa borçları ödenecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Pamukta 'rekor üretim' beklentisi

Pamukta 'rekor üretim' beklentisi
Enerjisa halka arz ediliyor

Enerjisa halka arz ediliyor
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek

Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek
Emlak yatırımcısı rotayı Kıbrıs’a çevirdi

Emlak yatırımcısı rotayı Kıbrıs’a çevirdi
Araç sahiplerine MTV uyarısı: Son 2 gün!

Araç sahiplerine MTV uyarısı: Son 2 gün!
Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi

Bakan Ağbal'dan KDV iadesi müjdesi
Alman otomobil devleri maymunlara egzoz gazı mı soluttu?

Alman otomobil devleri maymunlara egzoz gazı mı soluttu?
‘Veznesiz’ dönem başlıyor

‘Veznesiz’ dönem başlıyor
450 bin emekliye ek ikramiye için son gün

450 bin emekliye ek ikramiye için son gün
Hamdi Ulukaya Amerika'da evlendi (Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya kimdir?)

Hamdi Ulukaya Amerika'da evlendi (Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya kimdir?)