'Uçak ortadan kırılacak' diye bağırdı, ortalık karıştı!

Soçi’den Moskova’ya gidecek olan tarifeli uçağa binen Rus kadın, uçağın kapısında bağırmaya başladı. Uçağın kapısındayken kadının “Uçak ortadan kırılacak, kimse uçağa binmesin” diye bağırması diğer yolcular arasında paniğe neden olurken, görevliler duruma müdahale etti. Kendisini uçaktan indirmeye çalışan görevlilere direnen kadın, “Sizi temin ediyorum kimse uçamayacak, uçak ortadan kırılacak” diye bağırmaya devam etti. Diğer yolcular ile kadın arasında söz dalaşı da yaşanırken, kabin görevlileri ve pilot, yolcuları sakinleştirmek için anons yaparak uçağın güvenli olduğunu söyledi.

Görevlilerin uçaktan çıkartamadığı kadını diğer yolcular, “dışarı” diye hep bir ağızdan bağırarak protesto etti. 1,5 saat süren mücadelenin ardından kadın görevlilerce uçaktan indirildi. Güvenlik görevlileri tarafından kadının uçaktan indirildikten sonra ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kadının psikolojik sorunlarının olduğu üzerinde durulurken, Soçi’den kalkış yapan uçak 1,5 saat sonra güvenli bir şekilde Moskova’ya indi.

İHA