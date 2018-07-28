Uçak otoyola indi

ABD’nin Chicago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Kalkıştan sonra motorunda mekanik bir arıza nedeniyle güç kaybetmeye başlayan uçağı, pilot güvenli bir şekilde eyaletler arası yola indirmeyi başardı. Otoyola zorunlu iniş yapan uçakta hafif çaplı hasar oluşurken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından uçağın güvenli bir yere çekildiği belirtildi.

Chicago eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın pilotunun otoyola başarılı bir iniş yaptığını ve şans eseri hiç bir yaralanma vakasının yaşanmadığını duyurdu.

Öte yandan, yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıklandı. İHA



