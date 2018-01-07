Uçak, yolcunun dışkısı yüzünden iniş yaptı

Nazlı Erdol

seferini yapan biruçağı, bir yolcunun iki tuvaleti dışkı ile pisletmesi nedeniyle’ya acil iniş yaptı.polisi, ‘yolcunun tuvaletlerdeki her yeri kirlettiğini’ açıkladı. Yerel basın ise yolcunun psikiyatik durumunun kötü olduğunu yazdı.polis sözcüsü Joe Gamache basın açıklamasında, “Bir yolcunun tuvaletleri kendi dışkısıyla pislettiğini biliyoruz” dedi. 22 yaşındakikökenliyolcunun, gömleğini klozetlerden birine sokmaya çalıştığı da belirtildi.Yerel basın ise uzun zamandır’de yaşayan yolcunun iki gün önce hapisten çıktığını ve ailesinin satın aldığı biletle Vietnam’a dönmekte olduğunu yazdı. Uçaktaki yolculardan biri ise “Etrafındaki bütün koltukları sallıyordu. Yere ve bilgisayarlara soda ile su döküyordu” dedi.’ya inişte kelepçelenerek gözaltına alınan yolcu bir psikiyatri kliniğine yatırıldı.da konuyla ilgili soruşturma başlattı.United Airlines’ın, 245 kişiyi taşıyan uçağın Alaska’da konaklaması gereken yolcularının masraflarını karşıladığı belirtildi.