Uçak, yolcunun dışkısı yüzünden iniş yaptı

Chicago-Hong Kong
seferini yapan bir United Airlines
uçağı, bir yolcunun iki tuvaleti dışkı ile pisletmesi nedeniyle Alaska
’ya acil iniş yaptı. Alaska
polisi, ‘yolcunun tuvaletlerdeki her yeri kirlettiğini’ açıkladı. Yerel basın ise yolcunun psikiyatik durumunun kötü olduğunu yazdı.
Alaska Havalimanı
polis sözcüsü Joe Gamache basın açıklamasında, “Bir yolcunun tuvaletleri kendi dışkısıyla pislettiğini biliyoruz” dedi. 22 yaşındaki Vietnam
kökenli Amerikalı
yolcunun, gömleğini klozetlerden birine sokmaya çalıştığı da belirtildi.
Yerel basın ise uzun zamandır ABD
’de yaşayan yolcunun iki gün önce hapisten çıktığını ve ailesinin satın aldığı biletle Vietnam’a dönmekte olduğunu yazdı. Uçaktaki yolculardan biri ise “Etrafındaki bütün koltukları sallıyordu. Yere ve bilgisayarlara soda ile su döküyordu” dedi.
Alaska
’ya inişte kelepçelenerek gözaltına alınan yolcu bir psikiyatri kliniğine yatırıldı. FBI
da konuyla ilgili soruşturma başlattı.
United Airlines’ın, 245 kişiyi taşıyan uçağın Alaska’da konaklaması gereken yolcularının masraflarını karşıladığı belirtildi.
Nazlı Erdol