Uçakta şok görüntüler! Kadın külodunu çıkarıp...

Sosyal medyada yayılan bir video herkesi hayret içinde bıraktı. Bir kadın havalandırmada iç çamaşırını kuruttu.

Uçakta şok görüntüler! Kadın külodunu çıkarıp...
Bu kesinlikle sıklıkla görmeyeceğiniz görüntülerden.. 

Bir kadın, uçakta ıslak iç çamaşırı kurutmaya çalışırken görüntülendi... Çin basınına göre, internette dolaşıma giren bu video, Türkiye'den Moskova'ya yapılan bir uçuş sırasında kaydedildi.

Görüntülerde kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları şoke ediyor. 
 
Çevresindeki yolcuların hayrete düştüğü için kurutmanın yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip külodunu kurutmaya devam ettiği belirtildi.  

Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. 


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