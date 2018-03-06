Uçaktan 5 milyon dolar çalındı

Nazlı Erdol

'nınkentindeki'ndan’ninşehrine gidecek kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı soyguncular tarafından çalındığı bildirildi., en az 5 silahlı soyguncunun güvenlik araçlarına benzer bir kamyonetle havaalanına girdiğini açıkladı.uçağına yükleme yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren silahlı soyguncular, İsviçre’nin Zürih şehrine gönderilmek üzere uçağa yüklenen 5 milyon doları çaldılar.yetkilileri de soygun sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.